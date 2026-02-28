»Hürde aus der ersten Hälfte zu groß«: Schalding unterliegt Ismaning

Der Auftakt nach der Winterpause verlief aus Schaldinger Sicht nicht nach Plan. Am heutigen Nachmittag unterlag man Ismaning deutlich. Dabei startete die Köck-Truppe zunächst gut ins Spiel. Bereits nach sechs Minuten hätten die Passauer in Führung gehen können: Gallmaier lief allein auf das Tor zu, legte quer auf Ketzer, der jedoch auf dem Rasen ausrutschte. Auch in den folgenden Minuten erspielten sich die Gäste weitere Möglichkeiten, scheiterten aber am Torerfolg. Nach 13 Minuten nutzten die Gastgeber dann eine Gelegenheit effektiv: Vourtsis zog aus rund 25 Metern ab und erzielte etwas glücklich das 1:0. Nur knapp zehn Minuten später legte Atak per Kopf zum 2:0 nach. Wieder eine kurze Zeit später erzielte Cazorla mit dem zweiten Sonntagsschuss der Partie das 3:0. Bis zum Seitenwechsel passierte anschließend wenig Nennenswertes. Zur Pause reagierte Schalding mit einem Doppelwechsel: Für Stahl und Bekaj kamen Jahn-Neuzugang Mazrekaj sowie Mörtlbauer in die Partie. In der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Passauer dann deutlich verbessert. In der 56. Minute erzielte Markus Gallmaier den Anschlusstreffer zum 1:3 und weckte damit neue Hoffnung. Schalding agierte nun offensiver und spielfreudiger. Die Aufbruchsstimmung hielt jedoch nicht lange an, weil Atak in der 71. Minute mit seinem Treffer den 4:1 Endstand herstellte. In der Schlussphase plätscherte die Partie dann etwas dahin. Insgesamt ist es ein verdienter Sieg für Ismaning, da die Schaldinger insbesondere in der ersten Halbzeit nicht konsequent genug agierten.