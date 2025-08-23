Hüpfburg, Hymne, Happy End - Bawinkel feiert dreifach

In Bawinkel wurde am Samstag gleich doppelt gefeiert: 40 Jahre Sport- und Schützenhaus und 10 Jahre Vereinshaus, dazu ein Heimspiel der Ersten, das sich nahtlos ins bunte Programm mit Kapelle, Hüpfburg und Fußballdarts einreihte.

Auf dem Rasen legten die Grün-Weißen los wie die Feuerwehr. Schon in der 4. Minute staubte Lukas Ahlers nach einem Abwehrfehler zum 1:0 ab. Surwold brauchte ein wenig, um sich zu sortieren, während Bawinkel präsenter und griffiger wirkte. Zur Pause lag das 1:0 in der Luft, dazu gab’s von den „Getränke-Boys“ schon die zweite Runde Erfrischungen für die Zuschauer.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leon Looschen schnell auf 2:0 (50.). Bawinkel wähnte sich auf Kurs, doch Surwold kam plötzlich zurück: Erst verkürzte Lukas Borgmann (58.), dann drückte Leon Korten nach einer turbulenten Szene samt Latte, Abpraller und Nachschuss zum 2:2-Ausgleich (77.).