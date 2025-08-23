Hüpfburg, Hymne, Happy End - Bawinkel feiert dreifach

Bawinkeler Festtag mit vollem Programm und späten Happy End
In Bawinkel wurde am Samstag gleich doppelt gefeiert: 40 Jahre Sport- und Schützenhaus und 10 Jahre Vereinshaus, dazu ein Heimspiel der Ersten, das sich nahtlos ins bunte Programm mit Kapelle, Hüpfburg und Fußballdarts einreihte.
Auf dem Rasen legten die Grün-Weißen los wie die Feuerwehr. Schon in der 4. Minute staubte Lukas Ahlers nach einem Abwehrfehler zum 1:0 ab. Surwold brauchte ein wenig, um sich zu sortieren, während Bawinkel präsenter und griffiger wirkte. Zur Pause lag das 1:0 in der Luft, dazu gab’s von den „Getränke-Boys“ schon die zweite Runde Erfrischungen für die Zuschauer.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leon Looschen schnell auf 2:0 (50.). Bawinkel wähnte sich auf Kurs, doch Surwold kam plötzlich zurück: Erst verkürzte Lukas Borgmann (58.), dann drückte Leon Korten nach einer turbulenten Szene samt Latte, Abpraller und Nachschuss zum 2:2-Ausgleich (77.).
Die Partie steuerte auf eine Punkteteilung zu, als Marcel Hempen in der 88. Minute noch einmal beherzt zupackte und das 3:2 für Bawinkel erzielte. Damit war die Feststimmung endgültig perfekt.
Kuriose Randnotiz: Schon in der ersten Hälfte hatte ein Surwolder beim Abschluss eher das „Bullseye“ der aufgebauten Fußballdartscheibe getroffen als das Tor. Der Stadionsprecher nahm’s mit Humor, wie auch die Ansage zum gefundenen Handy in der Pause.
Unterm Strich war es ein umkämpftes, aber faires Spiel, das Schiedsrichter Norbert Kässens und sein Gespann souverän im Griff hatten. Für die Gastgeber ein Sieg mit Symbolwert: Drei Punkte zum Vereinsjubiläum, das Festprogramm konnte danach nahtlos in die dritte Halbzeit übergehen.