Hünfelds Kapitän Benedikt Kaiser beendet seine Karriere

„Es ist alles so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe“, wird Kaiser zitiert. Sein letztes Spiel soll das Saisonfinale gegen Adler Weidenhausen sein, in dem er noch einmal das Tor in der Rhönkampfbahn hüten möchte.

Trainer Johannes Helmke würdigte seinen Kapitän als Führungspersönlichkeit: „Ich habe ihn nach zwei Jahren zum Kapitän gemacht – das ist die größte Wertschätzung, die ein Trainer einem Spieler entgegenbringen kann.“