– Foto: Nückel/Steinmann

Hüneke: „Wenn selbst Sudweyhe nicht weiß, warum sie gewonnen haben…“ FC Gessel-Leerssen weiter punktlos im September Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Gessel-L TuS Sudweyhe

Der FC Gessel-Leerssen wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Auch am sechsten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover konnte der Aufsteiger seine Negativserie nicht beenden und unterlag im Heimspiel dem TuS Sudweyhe mit 0:2. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Maik Hüneke über weite Strecken eine ansprechende Leistung – einzig das, was im Fußball am meisten zählt, fehlte erneut: die Tore.

Rund 200 Zuschauer trotzten dem Regenwetter und sorgten für einen würdigen Rahmen beim Derby. Gessel-Leerssen legte einen energischen Start hin und hätte bereits nach wenigen Minuten in Führung gehen müssen. Doch ein Angreifer des FC vergab freistehend vor dem gegnerischen Keeper – symptomatisch für die aktuelle Torflaute. Stattdessen schlug Sudweyhe nach einem energischen Vorstoß über die rechte Seite eiskalt zu: Niklas Behrens traf nach acht Minuten zur frühen Führung der Gäste. Gestern, 20:00 Uhr FC Gessel-Leerssen Gessel-L TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe 0 2 Abpfiff

„Das war aus dem Nichts“, ärgerte sich Hüneke im Nachgang – denn auch nach dem Gegentor zeigte sein Team eine engagierte Leistung. Zahlreiche Ecken und gute Gelegenheiten in der Folge führten jedoch nicht zum erhofften Ausgleich. Das Tor der Gäste wirkte wie vernagelt. In der zweiten Hälfte lief der FC weiter an, doch erneut schlug Sudweyhe zur richtigen Zeit zu. Nach einem Foulspiel von Ole Ehlers an Perami entschied Schiedsrichter Alexander Gakis auf Elfmeter – Maximilian Degenhardt verwandelte sicher zum 2:0 (74.). Auch in der Schlussphase erspielte sich Gessel-Leerssen noch ein, zwei aussichtsreiche Szenen, doch der Ball wollte nicht über die Linie.