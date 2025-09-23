– Foto: Timo Babic

Hüneke: "Vielleicht hätte ich die Fünferkette bringen müssen" FC Gessel-Leerssen gibt Führung aus der Hand. 1:2 in Führung, dann folgen zwei Verletzungen – und am Ende wieder keine Punkte.

Der FC Gessel-Leerssen bleibt auch nach dem siebten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover ohne Sieg. Beim direkten Konkurrenten TuS Leese unterlag der Aufsteiger mit 2:4 – trotz zwischenzeitlicher Führung und erneut einer couragierten Leistung. Trainer Maik Hüneke rang nach Spielende sichtlich um Fassung: „Im Moment läuft alles ein bisschen gegen uns.“

Die Partie begann denkbar schlecht für die Gäste. Bereits nach 30 Sekunden landete der Ball im Netz: Leese nutzte einen langen Ball, flankte quer in den Strafraum, und Dustin Meinking schob zur frühen Führung ein. Gessel-Leerssen brauchte einige Minuten, um sich zu fangen – auch weil starker Gegenwind die Spielkontrolle erschwerte. Dennoch erspielte sich der FC mit zunehmender Dauer Feldvorteile, kam aber nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Ein möglicher Handelfmeter in der 30. Minute blieb aus. In der zweiten Hälfte drehte sich das Bild. Mit Rückenwind im Rücken und frischem Mut kam Gessel-Leerssen energisch aus der Kabine. Nach einer Ecke von Giorgio Amicone köpfte Jonas Lohmann zum 1:1 ein (59.), nur zwei Minuten später traf Mika Bade nach einem schnellen Konter zur verdienten 2:1-Führung. „Da sah alles danach aus, als ob wir endlich mal auf der Siegerstraße sind“, so Hüneke.

Doch das Momentum kippte dramatisch. Erst verletzte sich Rechtsverteidiger Jonas Arslan am Sprunggelenk, dann riss sich Innenverteidiger Kyle Voigts in derselben Aktion mutmaßlich das Kreuzband. Die rechte Defensivseite musste komplett neu formiert werden – Unordnung war die Folge. Leese nutzte die Schwächephase gnadenlos: Erst traf Juvan Haso zum Ausgleich (78.), dann legte er acht Minuten später zur 3:2-Führung nach. In der Nachspielzeit sorgte Maximilian Heidt mit dem 4:2 für die Entscheidung. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und trotzdem wieder verloren“, sagte Hüneke. „Die Mannschaft kann sich keinen Vorwurf machen.“ Trotz der siebten sieglosen Partie in Folge sei der Trend erkennbar. „Wir spielen gut mit, wir haben Chancen – es fehlt nur dieses letzte Quäntchen Glück.“