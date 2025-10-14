Hüneke: „Evesen war besser, aber wir haben ein starkes Spiel gemacht“

– Foto: Marwin Wolf

Trotz einer 2:4-Heimniederlage gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter VfR Evesen hat der FC Gessel-Leerssen am Samstagabend ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Aufsteiger bot dem Ligaprimus über weite Strecken einen intensiven Kampf, verkaufte sich teuer und zeigte vor allem offensiv eine der besten Leistungen der bisherigen Saison.

Das Spiel begann allerdings denkbar ungünstig: Schon in der ersten Minute geriet Gessel-Leerssen durch Emilio Enzi in Rückstand – aus Sicht der Gastgeber stand der Torschütze im Abseits. „Nach meiner Meinung und auch laut einiger Zuschauer war das klar abseits, aber gut, kann man nichts machen“, meinte Trainer Maik Hüneke später. Sein Team ließ sich davon nicht beirren. Nach starkem Pressing auf den Evesener Außenverteidiger eroberte der FC den Ball, Mika Bade vollendete zum 1:1 (11.). Sa., 11.10.2025, 17:00 Uhr FC Gessel-Leerssen Gessel-L VfR Evesen VfR Evesen 2 4 Abpfiff

In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Evesen zeigte seine Klasse und ging durch Enzi (37.) und Saif Hussain (44.) noch vor der Pause wieder mit 3:1 in Führung – beide Treffer fielen nach individuellen Fehlern in der Defensive. „Das waren Traumtore, da kann man nichts machen“, so Hüneke. Nach dem Seitenwechsel kam Gessel-Leerssen erneut gut ins Spiel. Maris Beuke nutzte einen schnellen Angriff über die rechte Seite und traf zum 2:3 (49.). Die Hoffnung auf eine Sensation währte jedoch nur kurz: Zehn Minuten später stellte Hussain mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase wehrte sich der FC tapfer, hatte sogar Chancen auf den erneuten Anschluss, doch am Ende setzte sich die größere individuelle Klasse des Favoriten durch.