Hümme mit Statement Transfer von Jannes von der Beeck · Heute, 07:56 Uhr · 0 Leser

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Der TSV Hümme vermeldet einen prominenten Rückkehrer für die kommende Spielzeit: Mit Jannik Kleinschmidt wechselt ein erfahrener Offensivspieler zurück zu seinem Heimatverein, den er vor 13 Jahren verlassen hatte. Der TSV Hümme bastelt erfolgreich am Kader für die nächste Saison. Wie der Verein nun offiziell bestätigte, ist die Rückkehr von Jannik Kleinschmidt unter Dach und Fach. Für den B-Ligisten ist die Verpflichtung des 30-Jährigen ein echter sportlicher Gewinn: Kleinschmidt bringt die Erfahrung aus weit über 200 Spielen mit und hat im Laufe seiner Karriere bereits mehr als 100 Tore erzielt.

Nach seinem Abschied vom TSV Hümme im Jahr 2013 hinterließ der Angreifer bei namhaften Adressen in der Region seine Visitenkarte. Er lief unter anderem für den OSC Vellmar, den Tuspo Grebenstein und den FSV Dörnberg auf. Dabei stellte er seine Qualitäten auf fast allen Ebenen des hessischen Fußballs unter Beweis: Von der Kreisoberliga über die Gruppenliga und Verbandsliga bis hin zur Hessenliga hat Kleinschmidt in jeder Spielklasse seine Treffsicherheit nachgewiesen. Erleichterung und Vorfreude bei den Verantwortlichen