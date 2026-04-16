Hülser SV Flutlicht-Favorit - Macht Anrath die Liga nochmal spannend?

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der Hülser SV will nach seinem Punkt gegen Anadolu gegen Niederkrüchten nachlegen. Am Sonntag steigt das Topspiel zwischen dem VfB Uerdingen und Viktoria Anrath. Soll die Liga nochmal spannender werden, muss Anrath auswärts gewinnen. Dann könnte Willich beispielsweise auf zwei Punkte heranrücken. Allerdings: Die Elf von Stefan G. Rex hat bislang laut FuPa-Datenbank noch nie gegen die Viktoria verloren.
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV
30. Spieltag
So., 03.05.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 03.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - DJK VfL Willich
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten
So., 03.05.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Schiefbahn
So., 03.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - VfR Krefeld-Fischeln II
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: