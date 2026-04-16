 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Hülser SV Flutlicht-Favorit - Macht Anrath die Liga nochmal spannend?

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der Hülser SV will nach seinem Punkt gegen Anadolu gegen Niederkrüchten nachlegen. Am Sonntag steigt das Topspiel zwischen dem VfB Uerdingen und Viktoria Anrath.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
HSV im Einsatz.
HSV im Einsatz. – Foto: Jens Terhardt

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Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
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VfB Uerding.
VSF Amern II

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der Hülser SV will nach seinem Punkt gegen Anadolu gegen Niederkrüchten nachlegen. Am Sonntag steigt das Topspiel zwischen dem VfB Uerdingen und Viktoria Anrath. Soll die Liga nochmal spannender werden, muss Anrath auswärts gewinnen. Dann könnte Willich beispielsweise auf zwei Punkte heranrücken. Allerdings: Die Elf von Stefan G. Rex hat bislang laut FuPa-Datenbank noch nie gegen die Viktoria verloren.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Morgen, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
19:30live
Spieltext Hülser SV - SC Niederkr.

So., 19.04.2026, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
12:00
Spieltext TSV Meerbus. III - SSV Strümp

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:00
Spieltext FC Hellas - Anadolu

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:00
Spieltext TSV Kaldenk. - SC Hinsbeck

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:30live
Spieltext VfL Willich - TSV Bockum II

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
15:00
Spieltext TuS Gellep - SC Waldniel

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
13:00
Spieltext Brüggen II - VfR Fischeln II

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:30live
Spieltext VfB Uerding. - Vik. Anrath

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV

30. Spieltag
So., 03.05.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 03.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - DJK VfL Willich
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten
So., 03.05.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Schiefbahn
So., 03.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - VfR Krefeld-Fischeln II

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