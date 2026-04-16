Hülser SV Flutlicht-Favorit - Macht Anrath die Liga nochmal spannend?

HSV im Einsatz. – Foto: Jens Terhardt

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der Hülser SV will nach seinem Punkt gegen Anadolu gegen Niederkrüchten nachlegen. Am Sonntag steigt das Topspiel zwischen dem VfB Uerdingen und Viktoria Anrath. Soll die Liga nochmal spannender werden, muss Anrath auswärts gewinnen. Dann könnte Willich beispielsweise auf zwei Punkte heranrücken. Allerdings: Die Elf von Stefan G. Rex hat bislang laut FuPa-Datenbank noch nie gegen die Viktoria verloren.

Spieltext TSV Meerbus. III - SSV Strümp

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld FC Hellas Anadolu Türkspor Krefeld Anadolu 15:00 PUSH

Spieltext FC Hellas - Anadolu

Spieltext TSV Kaldenk. - SC Hinsbeck

Spieltext VfL Willich - TSV Bockum II

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TuS Gellep TuS Gellep SC Waldniel SC Waldniel 15:00 PUSH

Spieltext TuS Gellep - SC Waldniel

Spieltext Brüggen II - VfR Fischeln II

Spieltext VfB Uerding. - Vik. Anrath

Das sind die nächsten Spieltage

Spieltext Hülser SV - SC Niederkr.

29. Spieltag

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld

So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II

So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III

So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV



30. Spieltag

So., 03.05.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 03.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - DJK VfL Willich

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten

So., 03.05.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Schiefbahn

So., 03.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - VfR Krefeld-Fischeln II

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