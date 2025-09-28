Hülsen verteidigt Tabellenführung

– Foto: Lennart Blömer

Der SV Vorwärts Hülsen bleibt in der Erfolgsspur. Im Auswärtsspiel bei der TuSG Ritterhude besaß er zwar Mühe, setzte sich aber knapp durch und feierte den bereits sechsten Saisonsieg.

Der SVV begann überlegen und ging schon nach neun Minuten durch Florian Funke in Führung. Dieser bejubelte schon sein sechste Saisontor. Anschließend verpassten er und seine Kollegen es jedoch, nachzulegen. Die TuSG kam stärker auf und glich kurz vor der Pause durch Eugen Zilke aus (40.). Sie gestaltete das Geschehen offener und hielt die beste Offensive der Liga über weite Strecken im Schach. Eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit netzte der eingewechselte Christian Quiring dennoch zur Gästeführung ein und sicherte seiner Mannschaft den 2:1-Auswärtserfolg.