Hülsen verschießt zwei Elfmeter und kassiert Klatsche

Dabei stellte der SVV zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Doch er scheiterte an sich selbst. Sowohl Florian Funke, der kein Vorbeikommen am sehr gut aufgelegten Uphuser Schlussmann Jasin Jashari fand, als auch Marcel Meyer vergaben im ersten Abschnitt einen Foulelfmeter. In der Nachspielzeit erzielte Tetje Dziubinski das überraschende 0:1. Daniel Throl ließ noch vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Jonas Blomtrath das 0:2 folgen. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Justus Meyer zwar auf 1:2, doch der TBU zeigte sich davon unbeeindruckt und legte einen abgeklärten Auftritt hin. Erneut Dziubinski sowie Throl bauten den Vorsprung auf 1:4 aus. Kurz darauf gelang Felix Wolf das 2:4, doch Spannung kam in Hülsen nicht mehr auf. Patrick Hirsch stellte in Minute 79 den alten Abstand wieder her. Wenig später legte Throl sogar noch das 2:6 nach.