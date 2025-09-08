Hülsen rollt weiter durch die Bezirksliga

Der SV Vorwärts Hülsen ist zurzeit das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Lüneburg III. Auch der gut in die Saison gestartete Rotenburger SV II unterlag dem in allen Belangen überlegenden Tabellenführer deutlich.
Schon nach sieben Minuten stellte Florian Funke die Weichen auf Sieg - 1:0. Anschließend kontrollierte der SVV das Geschehen und arbeitete am zweiten Treffer. Dieser fiel noch vor der Pause, als Niklas Rosebrock infolge eines Zuspiels von Fehmi Uslu auf 2:0 stellte (38.). Nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren weiter den Ton an. Die Folge waren weitere Tore. Funke per Elfmeter sowie Felix Wolf stellten den 4:0-Endstand her.
Der SV Vorwärts Hülsen hat nach fünf Spielen die Maximalpunktzahl von 15 eingesammelt. Besonders heraus sticht das Torverhältnis von 20:3. Lediglich in Unterstedt (3:1) geriet das Team von Trainer Jan Dahlke kurzzeitig in Bedrängnis. Mit dem TB Uphusen gastiert am Freitagabend ein Titelaspirant, der frühzeitig distanziert werden könnte, am Schützenweg. Die Rotenburger Reserve kassierte dagegen die zweite 0:4-Niederlage hintereinander und will im Heimspiel gegen Riede wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.