– Foto: Lennart Blömer

Hülsen rollt weiter durch die Bezirksliga Auch RSV-Reserve hat keine Chance Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 SV Hülsen Rotenburg II

Der SV Vorwärts Hülsen ist zurzeit das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Lüneburg III. Auch der gut in die Saison gestartete Rotenburger SV II unterlag dem in allen Belangen überlegenden Tabellenführer deutlich.

Schon nach sieben Minuten stellte Florian Funke die Weichen auf Sieg - 1:0. Anschließend kontrollierte der SVV das Geschehen und arbeitete am zweiten Treffer. Dieser fiel noch vor der Pause, als Niklas Rosebrock infolge eines Zuspiels von Fehmi Uslu auf 2:0 stellte (38.). Nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren weiter den Ton an. Die Folge waren weitere Tore. Funke per Elfmeter sowie Felix Wolf stellten den 4:0-Endstand her.