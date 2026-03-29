Hülsen ringt formstarkes Riede nieder

– Foto: Lennart Blömer

Der MTV Riede holte fast die Hälfte seiner Punkte aus den vergangenen vier Partien. Auch für den SV Vorwärts Hülsen erwies er sich als unbequemer Gegner. Das entscheidende Tor fiel erst kurz vor dem Ende.

Anders als noch beim 2:0-Triumph im Spitzenspiel gegen Uphusen war der SVV mit reichlich Feldanteilen ausgestattet. Doch ein Durchkommen gab es nur selten gegen leidenschaftliche Hausherren, die sich in den vergangenen Wochen aus dem Tabellenkeller befreiten. So musste zur Führung ein Strafstoß herhalten, den Tjare Müller zum 0:1 verwandelte (31.). Doch noch vor der pause glich Riede durch Niklas Behn aus. Hülsen musste also wieder anrennen, tat sich dabei aber schwer. Erst 120 Sekunden vor Beendigung der regulären Spielzeit war Felix Wolf zur Stelle und erzielte das umjubelte 1:2-Siegtor.