Hülsen mit Statement im Meisterschaftsrennen

Das Topspiel der Bezirksliga Lüneburg III besaß vor allem für den TB Uphusen wegweisenden Charakter. Er erlitt einen weiteren bitteren Rückschlag gegen einen abgeklärt auftretenden SV Vorwärts Hülsen.
Noch im Hinspiel trug die Auswahl von Jan Dahlke zwar zu einem munteren Schlagabtausch bei, unterlag aber auch aufgrund zweier verschossener Elfmeter mit 2:6. Diesmal entwickelte sich eine nicht annähernd so turbulente Begegnung, die aber dennoch Höhepunkte bot. Die wenigen Chancen nutzten die Gäste, und zwar eiskalt. Lasse Schmidt traf in der 38. Minute zum 0:1. Noch vor der Pause erhöhte und stellte auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel rannte der TBU zwar an, konnte die Niederlage gegen einen sehr diszipliniert verteidigenden SVV aber nicht mehr verhindern.
Damit trennen beide Teams in der Tabelle nun drei Zähler, wobei das auf Rang drei liegende Uphusen aber bereits zwei Spiele mehr absolviert hat. Gegenüber Spitzenreiter Oyten hat der SV Vorwärts Hülsen ebenfalls zwei Nachholspiele in der Hinterhand und damit die beste Ausgangsposition im Meisterschaftsrennen. Am Sonntag tritt er beim formstarken MTV Riede an.