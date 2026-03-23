Hülsen mit Statement im Meisterschaftsrennen

– Foto: Lennart Blömer

Noch im Hinspiel trug die Auswahl von Jan Dahlke zwar zu einem munteren Schlagabtausch bei, unterlag aber auch aufgrund zweier verschossener Elfmeter mit 2:6. Diesmal entwickelte sich eine nicht annähernd so turbulente Begegnung, die aber dennoch Höhepunkte bot. Die wenigen Chancen nutzten die Gäste, und zwar eiskalt. Lasse Schmidt traf in der 38. Minute zum 0:1. Noch vor der Pause erhöhte und stellte auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel rannte der TBU zwar an, konnte die Niederlage gegen einen sehr diszipliniert verteidigenden SVV aber nicht mehr verhindern.