Hülsen marschiert weiter vorne weg

– Foto: Lennart Blömer

Am Freitagabend legte der Verfolger TV Oyten vor. Der SV Vorwärts Hülsen zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und gewann auch das Kreisduell beim TSV Fischerhude-Quelkhorn souverän.

Schon im ersten Abschnitt schaffte der Tabellenführer klare Verhältnisse. Nach acht Minuten erzielte Marcel Meyer das 0:1. Auch in der Folge besaß Hülsen Vorteile. Kurz vor dem Paisenpfiff gelang Felix Wolf das 0:2. Den Vorsprung brachte der SVVV ins Ziel, obwohl die Hausherren nach dem Seitenwechsel zulegten. Am Ergebnis änderte sich allerdings nichts mehr.