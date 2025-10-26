Hülsen marschiert weiter vorne weg

Am Freitagabend legte der Verfolger TV Oyten vor. Der SV Vorwärts Hülsen zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und gewann auch das Kreisduell beim TSV Fischerhude-Quelkhorn souverän.
Schon im ersten Abschnitt schaffte der Tabellenführer klare Verhältnisse. Nach acht Minuten erzielte Marcel Meyer das 0:1. Auch in der Folge besaß Hülsen Vorteile. Kurz vor dem Paisenpfiff gelang Felix Wolf das 0:2. Den Vorsprung brachte der SVVV ins Ziel, obwohl die Hausherren nach dem Seitenwechsel zulegten. Am Ergebnis änderte sich allerdings nichts mehr.
Somit besitzt der SV Vorwärts Hülsen drei Punkte Vorsprung auf Oyten, die er sich am vergangenen Wochenende durch einen Sieg im direkten Aufeinandertreffen sicherte. Weiter geht es mit einem Heimspiel gegen den FC Verden 04 II. Parallel empfängt der TSV Fischerhude-Quelkhorn mit dem SV Ippensen /Wohnste einen Konkurrenten im Abstiegskampf, der aktuell den Relegationsplatz belegt.
Mehr Informationen zur Bezirksliga Lüneburg III