Hülsen landet ersten Testspielerfolg

– Foto: Lennart Blömer

Der Landesliga-Neuling trat beim TSV Mühlefeld an, dem es in den vergangenen zwei Jahren gelang, sich in der Landesliga Hannover zu etablieren. Selbigen Weg versucht der SVV zukünftig zu begehen. Auf welche Art dies gelingen kann, zeigte er am Dienstagabend. Die Mannschaft von Jan Dahlke - in der abgelaufenen Spielzeit noch die Bezirksliga Lüneburg III spielerisch dominierend - verteidigte sehr konzentriert und nutzte eine ihrer Möglichkeiten. Felix Wolf traf in der 50. Minute zur Führung, die die Gäste letztlich auch ins Ziel brachten.