Hülsen gewinnt Topspiel und erobert Tabellenspitze

Die SG Unterstedt und der SV Vorwärts Hülsen starteten jeweils mit drei Siegen in die Saison. Im direkten Aufeinandertreffen lieferten sich beide Teams einen munteren Schlagabtausch, den die Gäste letztlich knapp für sich entschieden.

Der SVV wusste auch direkt seine erste Chance zu nutzen. Felix Wolf erzielte nach acht Minuten das 0:1. Doch die Hausherren zeigten sich vom frohen Rückstand unbeeindruckt und kreierten ebenfalls Torszenen. Diese blieben jedoch ungenutzt, sodass ein Elfmeter die Weichen in Richtung Auswärtssieg stellte. Florian Funke verwandelte zum 0:2 (74.). Spannung kam noch einmal auf, als der eingewechselte Wladislaw Meier kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Anschluss herstellte. Auch Hülsen konnte allerdings auf einen treffsicheren Joker zurückgreifen. Florian Funke besorgte wenig später den 1:3-Endstand.