Hülsen-Elf tut sich lange schwer

Die ersten Spiele hatten die Freiburger sehr hoch verloren. Es sah nach einer schweren Saison aus. Inzwischen hat sich die SG gefangen und weit nach oben in der Tabelle gespielt. Das Schlusslicht aus Apensen hatte zuletzt eine 2:6-Schlappe in Agathenburg einstecken müssen. Gleich auf sieben Positionen änderte Gästetrainer Björn Bleschke seine Startelf. Den besseren Beginn erwischten auf sehr seifigem Boden die Hausherren. "Wir hatten zunächst mehr vom Spiel. Als Olaf Schütt einen Ball abfing und Fabian Engelhardt bediente, gingen wir schon nach knapp 20 Minuten in Führung. Aber wie schon zuletzt gegen Wiepenkathen hörten wir auf, nach vorne zu spielen", meinte SG-Coach Ernst Hülsen.

Gäste werden eingeladen

Ein Fehlpass nach dem anderen unterlief jetzt den Nordkehdingern. Apensen wurde förmlich zum Ausgleich eingeladen. "Mehrmals hätten wir klären können und letztlich entstand eine Ecke", ärgerte sich Hülsen. Die kurze Ecke landete bei Nico Ewert, der Marvin Kanter bediente, der einköpfte. Bis zur Pause kämpften sich die Hausherren gerade so durch. Die erste Möglichkeit nach dem Wechsel hatten erneut die Gäste. Nico Ewerts 20-Meter-Schuss parierte SG-Torwart Kyrian Stroh. Im Laufe der zweiten Halbzeit wollte die Hülsen-Elf den Sieg dann mehr. Sie machte jetzt Druck.

Freiburg/Oederquart auf der Siegerstraße

Nach einer Flanke von Jakob Mahler vollendete Blerim Dudaj eine Viertelstunde vor dem Abpfiff im zweiten Versuch zum 2:1. "Von Apensen kam jetzt nicht mehr viel. Wir stellten uns nicht nur hinten rein, spielten auf das 3:1", so Hülsen. Nachdem Tjark Giese einen Ball abfing und mit Tempo durchging, bediente er Henning Günther, der sein erstes Saisontor erzielte. "Man merkte im zweiten Durchgang, dass wir durch die vielen Siege immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Insgesamt ging unser Sieg dann auch in Ordnung", sagte der Freiburger Trainer.