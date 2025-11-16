Hüffelsheims Matchplan hat sich nach 40 Sekunden erübrigt

Mainz. 40 Sekunden dauerte es, und der Rückrundenauftakt von Verbandsliga-Aufsteiger SG Hüffelsheim bei der TuS Marienborn bog in eine unheilvolle Richtung ab. Flanke, Elias Ludwigs Arm ist vom Körper abgespreizt, Handelfmeter. Luka Baljak verwandelt (2.) – und legt den Grundstein zur 0:3 (0:2)-Niederlage der Gäste. Denn fortan waren die Mainzer in ihrem Element.
„Der Spielfilm hat nicht für uns gespielt“, sagt André Weingärtner. „Wir waren noch gar nicht richtig da, da stand es schon 0:1. Alles, war wir uns vorgenommen hatten, war nach 40 Sekunden vorbei.“ Was der SG-Trainer danach von den Platzherren sah, nennt er „reines Zerstören“. Der Spielverlauf, sagt Spielgestalter Tim Müller, „hat genau in ihre Karten gespielt. Ich habe Marienborn selten so wenig Fußball spielen sehen, und dann haben sie das Ding am Ende aufgrund ihrer kämpferischen Leistung verdient gewonnen.“
Die Gäste hatten die Aufgabe der Spielgestaltung. Die TuS beschränkte sich aufs allerdings sehr aktive Verteidigen, lief an, ließ kaum mal eine ungestörte Passfolge über mehr als zwei, drei Stationen zu. Und profitierte nach einer weitgehend ereignisarmen halben Stunde von einem neuerlichen Geniestreich von Patrick Huth. Wenn ein Freistoß hoch ins Torwarteck knallt und doch unhaltbar aussieht (31.), spricht dies für die besondere Schusstechnik des ehemaligen Drittligaspielers, der schon vor Wochenfrist mit dem Schlusspfiff-1:0 gegen Hohenecken einen „Tor des Monats“-Kandidaten vom Stapel ließ – und der TuS damit spürbar die Brust löste.
„Wir hatten das Spiel zwar unter Kontrolle, waren aber unsauber, haben vorne keine Bälle festgemacht, kamen nicht geschlossen ins vordere Drittel. Die Kontakte haben nicht gepasst“, fasst Müller zusammen, „sie haben durch ihre Emotionen das Spiel gewonnen.“ Weingärtner sah einen Gegner, „dem das Wasser bis zum Hals steht“ und der entsprechend engagiert zu Werke ging. Gegen eine tief formierte Marienborner Fünferkette mit vier Mann davor war es auf dem eher kleinen Kunstrasen für die Gäste schwer, Räume zu finden. „Uns war aber klar: Wenn wir ein Tor machen, kippt das Spiel komplett.“
Auf die dicken Chancen für dieses eine Tor musste die SG allerdings lange warten. Müllers Direktabnahme aus dem Rückraum nach einer Ecke (36.) zischte vorbei. Wesentlich druckvoller gingen die Hüffelsheimer Halbzeit zwei an, doch Ludwigs Kopfball (53.) und Nik Rosenbaums Distanzschuss (61.) schepperten ans Alu. Die Gäste hatten meist den Ball und drückten, ohne die Marienborner Deckung wirklich ins Schwimmen zu bringen – und fingen sich hinten raus eine ganze Reihe Konter, die Huth (62.), Baljak und Markiefka (79.), noch einmal Baljak (82.) sowie Joshua Klüber (89.) trotz bester Schussposition aber ausließen.
Jan-Niklas König, der seine Elf lange im Spiel hielt, ließ sich schlussendlich von Markiefka den Ball abluchsen, Baljak (90.+2) staubte ins leere Tor ab. „Keiner Rede wert“ fand Weingärtner diese Schlusspointe. Der SG-Trainer nimmt sein Team in Schutz: „Das war ein hoher Anspruch für uns hier. Dass wir nur einmal wechseln, sagt alles. Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Ein Lob an die, die Woche für Woche auf dem Feld stehen, was sie alles abreißen.“
SG Hüffelsheim: König – Ludwig, Müller, Hermann – Keita (46. Hahn), Lind, Rosenbaum, Krafft, Balzer – Scherer, Reidenbach.