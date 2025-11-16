Routiniers: Marienborns Antonio Serratore (links) und Hüffelsheims Johannes Balzer. Foto: Schäfer

Hüffelsheims Matchplan hat sich nach 40 Sekunden erübrigt SG Hüffelsheim unterliegt bei der TuS Marienborn mit 0:3 (0:2) +++ Ein frühes Elfmetertor spielt Gastgebern in die Karten

Mainz. 40 Sekunden dauerte es, und der Rückrundenauftakt von Verbandsliga-Aufsteiger SG Hüffelsheim bei der TuS Marienborn bog in eine unheilvolle Richtung ab. Flanke, Elias Ludwigs Arm ist vom Körper abgespreizt, Handelfmeter. Luka Baljak verwandelt (2.) – und legt den Grundstein zur 0:3 (0:2)-Niederlage der Gäste. Denn fortan waren die Mainzer in ihrem Element.

„Der Spielfilm hat nicht für uns gespielt", sagt André Weingärtner. „Wir waren noch gar nicht richtig da, da stand es schon 0:1. Alles, war wir uns vorgenommen hatten, war nach 40 Sekunden vorbei." Was der SG-Trainer danach von den Platzherren sah, nennt er „reines Zerstören". Der Spielverlauf, sagt Spielgestalter Tim Müller, „hat genau in ihre Karten gespielt. Ich habe Marienborn selten so wenig Fußball spielen sehen, und dann haben sie das Ding am Ende aufgrund ihrer kämpferischen Leistung verdient gewonnen."

Die Gäste hatten die Aufgabe der Spielgestaltung. Die TuS beschränkte sich aufs allerdings sehr aktive Verteidigen, lief an, ließ kaum mal eine ungestörte Passfolge über mehr als zwei, drei Stationen zu. Und profitierte nach einer weitgehend ereignisarmen halben Stunde von einem neuerlichen Geniestreich von Patrick Huth. Wenn ein Freistoß hoch ins Torwarteck knallt und doch unhaltbar aussieht (31.), spricht dies für die besondere Schusstechnik des ehemaligen Drittligaspielers, der schon vor Wochenfrist mit dem Schlusspfiff-1:0 gegen Hohenecken einen „Tor des Monats“-Kandidaten vom Stapel ließ – und der TuS damit spürbar die Brust löste.