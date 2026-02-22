Hüffelsheimer zwischen seriös und spektakulär

SG-Neuzugang Malik Yerima (links) im Duell mit Steinwendens Nico Trapp. Foto: Jochen Werner

Hüffelsheim. Eine Halbzeit, mit der bis auf die Anfangsphase sogar Trainer André Weingärtner „gut leben“ konnte. Und eine Halbzeit, in der seine SG Hüffelsheim einmal mehr in dieser Saison für Spektakel stand. Am Ende siegte die Elf vom Palmenstein zum Jahresauftakt in der Verbandsliga gegen einen starken SV Steinwenden zwar verdient mit 5:3 (1:0) und stellte einmal mehr die Offensivstärke heraus, verfiel dabei aber vor allem defensiv in alte Muster.

Mit der ersten Tor-Annäherung durch Johann Frisch, der noch verzog (25.), begann das Spiel, das sich bis dahin vor allem im Mittelfeld abgespielt hatte, so richtig. Keine Minute später musste auf der anderen Seite SG-Keeper Mark Becker gegen David Höft retten. Wieder 60 Sekunden danach das 1:0. Malik Yerima legte bei seiner Pflichtspielpremiere für die SG perfekt in den Lauf von Nik Rosenbaum, und der ließ sich aus kurzer Entfernung nicht zweimal bitten. Von Spektakel war bis dahin keine Spur, beide Teams agierten weitgehend seriös. "Aufgrund der leichten Feldvorteile für Hüffelsheim war das 1:0 in Ordnung", erklärte SVS-Spielertrainer Sascha Hammann, der vor allem den Steckball von Yerima in den Rücken der Gästeabwehr hervorhob. "Der darf aus unserer Sicht so natürlich nie passieren", beurteilte Hammann die Situation.

Sieben Tore in Halbzeit zwei

Nach dem Wechsel war alles fast so wie zum Finale im Herbst, als die SG 4:6 bei der Kreuznacher Eintracht unterlag. Erst war diesmal der Gast dran, der das Spiel innerhalb von fünf Minuten durch Maximilian Hell (53.) und Hammann (58.) drehte. Dann war die SG dran. Simon Scherer (63.) auf Yerima-Vorlage und Lars Hermann nach einer Ecke (67.) machten den Rückstand wett, stellten auf 3:2. Vier Minuten hielt die Führung, dann glich Anton Artemov per Elfmeter erneut aus. Zwischendurch hatten beide Teams jeweils einmal das Aluminium getroffen. Bis dann der eingewechselte Tim Reidenbach für die Vorentscheidung sorgte. Sein Treffer nach uneigennütziger Scherer-Vorarbeit (77.) zog den Gästen den Stecker. Rosenbaums 5:3 per Strafstoß (90.) setzte ergebnistechnisch den Schlusspunkt.

Beide Trainer lobten in ihren ersten Analysen vor allem den jeweiligen Gegner. Zumal beide auch wussten, dass die Abwehrreihen im zweiten Durchgang ihren Teil dazu beitrugen, dass hier sieben Tore fallen konnten. "Das ist der kleine Makel an einem sonst tollen Offensivspiel gegen eine Mannschaft, die toll gefightet hat, eine sehr sympathische Truppe ist", so Weingärtner, der von "fehlender defensiver Sattelfestigkeit" seiner Elf sprach.

Null-Gegentore-Ziel auf nächste Woche verschoben

Zwei Personalien waren diesmal wichtig: Malik Yerima hat seinem Coach zufolge "eine Qualität, die uns besser macht." Allerdings habe ihm der 28-jährige Neuzugang von Wormatia Worms im zweiten Abschnitt etwas zu offensiv verteidigt. Und dann kam in der Nachspielzeit Nico Najda nach langer Leidenszeit zu seinen ersten Minuten im SG-Trikot. Es war die Belohnung für dessen Anstrengungen in der Vorbereitung. "er ist noch nicht schmerzfrei, deshalb noch keine Option für die Startelf", so der Coach.

Am Ende stand für Weingärtner eines fest: "Wir verschieben die Idee, auf null Gegentore zu kommen, auf nächste Woche." Am kommenden Sonntag (15 Uhr) ist der VfB Bodenheim Gast auf Palmenstein. Auch da bot das Hinspiel Spektakel, unterlag die SG trotz 3:1-Halbzeitführung mit 3:4.





