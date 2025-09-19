Die SG Hüffelsheim will im Auswärtsspiel beim FC Basara überraschen. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Hüffelsheimer Überzeugungstäter Verbandsliga-Aufsteiger strebt beim hochgehandelten FC Basara einen Auswärtserfolg an +++ Im Verbandspokal am 8. Oktober gegen Ludwigshafen

Hüffelsheim . Drei Topfavoriten für die Verbandsliga-Saison 2025/26 hatte André Weingärtner vor dem Start ausgemacht: den TuS Mechtersheim, den FC Basara Mainz und Alemannia Waldalgesheim. Sehr weit entfernt ist seine SG Hüffelsheim nach bislang sieben absolvierten Begegnungen nicht. Am Sonntag gab es zu Hause gegen die Pfälzer ein äußerst unglückliches 1:2, nun steht am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) schon das zweite Aufeinandertreffen mit einem Vertreter des Trios an. Die SG gibt ihre Visitenkarte beim FC Basara Mainz auf dem Kunstrasen in Hechtsheim ab.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Von der Konstellation her ist es ein sehr ähnliches Spiel wie gegen Mechtersheim“, sagt Weingärtner. Und trotzdem werde es komplett anders. Denn anders als der Klassenprimus, der aus drei Chancen zwei Tore machte und vor allem in der letzten halben Stunde fast stehend k.o. war, sei Basara „von der Physis her imstande, über die komplette Spielzeit zu gehen.“ Noch immer nagt es am 48-jährigen Übungsleiter der SG, wenn er an die Begegnung mit dem Tabellenführer denkt. „Wir waren definitiv das besser Team, hätten sogar mehr als nur einen Punkt verdient gehabt. Der TuS hatte wirklich sehr viel Glück“, sagt er und verweist auf die zwei Seelen in der Brust. Mit dem Spiel, das seine Elf bot, war er komplett zufrieden. Mit dem Ergebnis aber mussten und müssen er und die Seinen leben. Und das war eben negativ.

Das Selbstvertrauen auf Palmenstein ist groß, bei Basara Zählbares mitnehmen zu können. „Wie immer und überall reisen wir mit der Idee und der festen Überzeugung hin, gewinnen zu können und zu wollen." Weingärtner ist von seiner Mannschaft überzeugt. Die wird in den kommenden Wochen enger zusammenrücken müssen. Torhüter Jan-Niklas König fehlt berufsbedingt, dafür rückt Mark Becker wieder zwischen die Pfosten. Noch immer sind Tom Baier, Manuel Hohmann und Nico Najda verletzt. Tjarno Keita fällt am Wochenende ebenfalls aus.