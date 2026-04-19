Hüffelsheimer Tiefschlag gegen Hohenecken

Hüffelsheim. Wer auf eine Reaktion der Mannschaft nach der vom Zeitpunkt her überraschenden Freistellung von Trainer André Weingärtner gewartet hatte, wurde am Sonntag bitter enttäuscht. Die SG Hüffelsheim unterlag nach im zweiten Abschnitt größtenteils desolater Leistung vor knapp 200 Zuschauern auf Palmenstein Verbandsliga-Mitaufsteiger TuS Hohenecken völlig verdient mit 2:6 (0:2).
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Die Körpersprache in der zweiten Halbzeit ging überhaupt nicht. Das war eine Katastrophe, wir haben überhaupt keinen Zweikampf geführt.“ Tim Müller, der übergangsweise zusammen mit David Holste als Verantwortlicher an der Seitenlinie fungierte und ganz offensichtlich auf dem Feld als Stabilitätsfaktor in zentraler Funktion vor der Abwehr fehlte, nahm kein Blatt vor den Mund. Die ersten 15 Minuten seien noch „ganz okay“ gewesen, aber dann brach es über die SG herein. Erst verletzte sich Niclas Mörbel am Oberschenkel, musste durch Elias Ludwig ersetzt werden. In der Folge wurden die Gäste druckvoller und gingen nach einem von Dennie Reh aus dem Halbfeld geschlagenen Freistoß durch Lukas Kallenbachs Kopfball in Führung (24.). Zehn Minuten später die nächste Unsicherheit im Abwehrverbund, diesmal bedankte sich Sergen Tok freistehend in der Mitte mit dem 0:2.
Kalte Dusche direkt nach Wiederanpfiff
Direkt nach dem Wiederanpfiff die kalte Dusche. Nach einem Pfostenschuss lief Nico Schauß als einziger durch, markierte mühelos Tor Nummer drei (47.). Keine vier Minuten später stellte Reh per Elfmeter auf 0:4. Gelungene Offensivaktionen der SG waren bis dahin Fehlanzeige. Immerhin erspielten sie sich nach einer guten Stunde eine Ecke, die Fabian Scheick vors Tor brachte und Lars Hermann irgendwie ins Tor stocherte (63.). Ein Signal zum Umschwung war das keineswegs, denn nur Sekunden nach dem Anstoß markierte Kallenbach aus 16 Metern das 1:5. Die SG fiel von einer Verlegenheit in die nächste. Enrico Wolf hatte beim 1:6 keine Mühe, nachdem Hüffelsheims Keeper Mark Becker unmittelbar zuvor noch klasse im Eins-gegen-Eins gerettet hatte. Wenigstens der Schlusspunkt gehörte noch den Hausherren: Malik Yerima netzte mit platziertem Schuss aus 18 Metern an den linken Innenpfosten ein (88.).
Schuld seien nicht die Spieler gewesen, die zuletzt wenig Einsatzminuten bekommen hatten und nun in der Startelf standen, wie etwa Cedric Lind oder Tim Reidenbach, so Müller. „Wir waren heute alle nicht gut. Hohenecken war aber auch nicht so gut, dass wir sechs Tore kriegen mussten“, fasste der 29-Jährige das Geschehen zusammen, wollte die Pleite auch nicht am Fehlen von Akteuren wie Tim Krafft und Tom Baier oder an den Verletzten Nik Rosenbaum und Mosti El-Haiwan festmachen.
Wie es weitergeht? Müller blickte auf die kommenden Tage. „Wir müssen nach einer turbulenten Woche schauen, dass es besser wird. Und wir werden uns in der nächsten Zeit zusammensetzen und eine Lösung finden.“ Dass er als Akteur fehlte, der das Tempo bestimmen und ein Spiel ordnen kann, war deutlich zu sehen. Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) ist Besserung gelobt, wenn der stark abstiegsbedrohte SV Morlautern seine Visitenkarte auf Palmenstein abgibt.
SG Hüffelsheim: Becker – Balzer, Mörbel (18. Ludwig), Hermann, Najda (58. Keita) – Yerima, Scheick, Lind (58. Lind), Hahn – Reidenbach, Scherer