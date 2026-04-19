Hüffelsheimer Tiefschlag gegen Hohenecken Turbulente Woche am Palmenstein endet mit desolater Leistung und einer 2:6-Schlappe im Verbandsliga-Heimspiel. von Jochen Werner · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser

Egal, was Christian Hahn (Mitte) auch versuchte. An diesem Tag gelang nichts. Foto: Jochen Werner

Hüffelsheim. Wer auf eine Reaktion der Mannschaft nach der vom Zeitpunkt her überraschenden Freistellung von Trainer André Weingärtner gewartet hatte, wurde am Sonntag bitter enttäuscht. Die SG Hüffelsheim unterlag nach im zweiten Abschnitt größtenteils desolater Leistung vor knapp 200 Zuschauern auf Palmenstein Verbandsliga-Mitaufsteiger TuS Hohenecken völlig verdient mit 2:6 (0:2).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Die Körpersprache in der zweiten Halbzeit ging überhaupt nicht. Das war eine Katastrophe, wir haben überhaupt keinen Zweikampf geführt.“ Tim Müller, der übergangsweise zusammen mit David Holste als Verantwortlicher an der Seitenlinie fungierte und ganz offensichtlich auf dem Feld als Stabilitätsfaktor in zentraler Funktion vor der Abwehr fehlte, nahm kein Blatt vor den Mund. Die ersten 15 Minuten seien noch „ganz okay“ gewesen, aber dann brach es über die SG herein. Erst verletzte sich Niclas Mörbel am Oberschenkel, musste durch Elias Ludwig ersetzt werden. In der Folge wurden die Gäste druckvoller und gingen nach einem von Dennie Reh aus dem Halbfeld geschlagenen Freistoß durch Lukas Kallenbachs Kopfball in Führung (24.). Zehn Minuten später die nächste Unsicherheit im Abwehrverbund, diesmal bedankte sich Sergen Tok freistehend in der Mitte mit dem 0:2.

Kalte Dusche direkt nach Wiederanpfiff Direkt nach dem Wiederanpfiff die kalte Dusche. Nach einem Pfostenschuss lief Nico Schauß als einziger durch, markierte mühelos Tor Nummer drei (47.). Keine vier Minuten später stellte Reh per Elfmeter auf 0:4. Gelungene Offensivaktionen der SG waren bis dahin Fehlanzeige. Immerhin erspielten sie sich nach einer guten Stunde eine Ecke, die Fabian Scheick vors Tor brachte und Lars Hermann irgendwie ins Tor stocherte (63.). Ein Signal zum Umschwung war das keineswegs, denn nur Sekunden nach dem Anstoß markierte Kallenbach aus 16 Metern das 1:5. Die SG fiel von einer Verlegenheit in die nächste. Enrico Wolf hatte beim 1:6 keine Mühe, nachdem Hüffelsheims Keeper Mark Becker unmittelbar zuvor noch klasse im Eins-gegen-Eins gerettet hatte. Wenigstens der Schlusspunkt gehörte noch den Hausherren: Malik Yerima netzte mit platziertem Schuss aus 18 Metern an den linken Innenpfosten ein (88.).