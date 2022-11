Hüffelsheimer Siegesserie reißt zur Platzpremiere SGH unterliegt auf dem neuen Kunstrasen dem VfR Kirn +++ 1:2 fällt in der Nachspielzeit

Hüffelsheim. Jede Serie hat ein Ende, auch die der SG Hüffelsheim. Mit Folgen: Ausgerechnet im Derby gegen den VfR Kirn verpassten die Fußballer vom Palmenstein die Chance, durch einen Erfolg den Grundstein für den Gipfelsturm in der Landesliga am Mittwoch (Nachholspiel gegen den SC Idar II) zu legen. Gegen die Mannschaft aus der Lederstadt unterlagen die Hüffelsheimer mit 1:2 (1:1) und rutschten auf den vierten Tabellenplatz zurück.

Der Sieg der Kirner ging unterm Strich auch absolut in Ordnung, darin waren sich Sieger wie Besiegte nach 90 intensiven, aber fußballerisch nicht gerade brillanten Minuten einig. Das lag zum einen daran, dass die körperlich robusten Gäste in den entscheidenden Zweikämpfen einfach einen Tick präsenter waren. Andererseits ließen sich die Hausherren nach fünf Siegen in Folge diesmal eben den Spielstil des Gegners aufzwingen, anstatt sich auf ihre Stärken zu konzentrieren.

Das sah auch David Holste so, hatte genau das noch in der Halbzeit thematisiert. Überhaupt hätte sich der Coach seine Rückkehr in den SGH-Spielbetrieb anders vorgestellt. Frisch getraut war er samstags aus dem USA-Urlaub zurückgekehrt. Um seinen Fokus aber nach der Auszeit aber auch wieder auf Fußball zu legen. „Im Zustandekommen war die Niederlage freilich etwas unglücklich, quasi mit der letzten Aktion. Heute hätten wir auch einfach mal den einen Punkt mitgenommen.”

Trotzdem war Holste wie immer Sportsmann genug, um seinem Gegenüber, Michael Dusek, fair zum „verdienten Sieg” zu gratulieren. Neben der fehlenden Präsenz bekamen die Hüffelsheimer ihre Offensivstärke zu selten auf den Platz. Jeweils in der Anfangsphase beider Durchgänge waren die Kern, Balzer und Co. noch gut im Spiel, danach übernahmen die VfR-Rasenspieler das Kommando auf dem neuen Untergrund. „Vielleicht hätten wir doch besser auf dem größeren Naturrasen spielen sollen”, orakelte der Coach. Denn der Plan, die Kirner ins Laufen zu bekommen, ging auf dem kleineren Teppich gründlich daneben.

Alves bringt die Gäste in Führung, Kern gleicht aus