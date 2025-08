Hüffelsheimer Remis schmeckt wie Niederlage

HÜFFELSHEIM. Mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden gegen die TuS Marienborn startete die SG Hüffelsheim in die Verbandsliga. Im Tableau stand damit ein Unentschieden, das einen klaren Gewinner und einen eindeutigen Verlierer hatte. Klingt komisch, ist aber so: Der „Remissieger“ kam aus dem Mainzer Stadtteil und hatte sich mit zugegebenermaßen intakter Moral, aber auch einer gehörigen Portion Glück einen Punkt eingepackt. Für den Aufsteiger vom Palmenstein fühlte sich die Punkteteilung allerdings an wie eine Niederlage. Schließlich hätten die Hüffelsheimer bei mindestens einem halben Dutzend erstklassiger Möglichkeiten einen Auftaktdreier verdient gehabt.

Die letzte Szene brachte 94 Minuten zuvor auf den Punkt. Nach scharfer Hereingabe von Tim Reidenbach rutschte Simon Scherer keinen Meter vor der Torlinie am Ball vorbei und verpasste um Haaresbreite seinen dritten Treffer der Partie. Zum wiederholten Male fand das Runde nicht den Weg ins Eckige. Dafür lag der Hüffelsheimer Neuzugang, der sein Team nach sehenswerten Spielzügen und jeweils vorbereitet vom ebenfalls bärenstarken Reidenbach zweimal in Führung gebracht hatte (14. und 45.), im Netz und vergrub den Kopf im regennassen Rasen, während Schiedsrichter Tim Sitzenstuhl abpfiff. Seine Teamkollegen, die eigentlich stolz auf eine starke Vorstellung hätten sein können, waren ebenfalls fassungslos, dass eine drückende Überlegenheit nicht belohnt wurde.

Währenddessen hatten die Gäste von der Kirschhecke allen Grund zur Freude. Zweimal hatten sie eigentlich aus dem Nichts durch Felix Schwabs unhaltbar abgefälschten Schuss (24.) und Luka Baljaks präzisen Distanzschuss (73.) den Ausgleich erzielt. Und die letzten zwölf Minuten nach der berechtigten Gelb-roten Karte gegen Abwehrchef Marc Beck der SGH-Dominanz sogar in Unterzahl widerstanden. „Klar, war der Gegner in allen Belangen überlegen“, konstatierte hiernach auch TuS-Coach Ali Cakici, der allerdings gewohnt süffisant anmerkte: „Aber sie haben jetzt die Verbandsliga kennengelernt. Hier gewinnt eben nicht immer der Bessere oder Spielstärkere. Die Hüffelsheimer werden sich noch umschauen.“ Marienborns Trainer rückte die Leistung seiner Jungs allerdings auch zurecht: „Wir konnten heute kaum nachlegen. Aber wir brauchen eben auch nicht viel. Als der Gegner angefangen hat, mit uns Jojo zu spielen, haben wir zugeschlagen.“ Von daher sei der Punkt auch gar nicht unverdient.

Der Einschätzung aus Gästesicht wollte sich Cakicis Hüffelsheimer Pendant verständlicherweise nicht anschließen: „Wir haben ein tolles Spiel gemacht, aber das Ergebnis passt überhaupt nicht“, grübelte Andrè Weingärtner, nachdem im Mannschaftskreis erste Aufbauarbeit mit Blick auf das Verbandspokalspiel am Mittwoch in Weinsheim betrieben worden war. Es fühle sich eben an wie eine Niederlage, so der Lehrer. Allein in den letzten zehn Minuten waren genug Chancen für einen deutlichen Erfolg gegeben. Und davor hatte man in einer extrem intensiven Partie körperlich und spielerisch nicht nur Paroli geboten, sondern war bis auf vielleicht zehn Minuten die bessere Mannschaft.