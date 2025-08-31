Der Moment vor dem 4:2: Tim Reidenbach zieht ab, der Ball schlägt im kurzen Eck des Pirmasenser Tores ein. Foto: Jochen Werner

Hüffelsheimer im Spektakelmodus Gegen den FK Pirmasens II steht nach neun Toren ein unterhaltsamer 5:4-Erfolg für den Aufsteiger

Hüffelsheim. So geht Spektakel. Aber so positiv Verbandsliga-Fußballspiele wie das 5:4 der SG Hüffelsheim gegen die U23 des FK Pirmasens für den neutralen Zuschauer auch sind. Den Trainern, in diesem Fall vor allem SG-Coach André Weingärtner, zeigen sie auch, wo es bei der jungen, überaus talentierten Mannschaft noch hakt. In diesem Fall in der letzten Konsequenz, um dem Gegner erst gar nicht zu gefährlichen Aktionen kommen zu lassen - und, so seltsam sich das bei fünf eigenen Treffern auch anhören mag, auch an manch unglücklichen Entscheidungen in der Offensive.

Drei Minuten waren gespielt, da führte die SG schon 2:0. Tim Reidenbach wie man ihn kennt und Tim Müller per schnell ausgeführtem Freistoß in den Winkel, als „die Klub" noch mit dem Aufstellen der Mauer beschäftigt war, hatten für den best möglichen Beginn gesorgt. An sich hatte die SG auch alles im Griff, mit zwei aus Hüffelsheimer Sicht fragwürdigen Schiedsricher-Entscheidungen kamen die Gäste jedoch zurück. Einmal zeigte Sven Marquardt (Orlen) nach einem Pressschlag auf den Punkt, einmal übersah sein Team eine Abseitsstellung. Folge: Kurz nach Mitte des ersten Durchgangs stand es 2:2. Dario Tuttobene (12., Foulelfmeter) und Oskar Prokopchuk (24.) hatten sich bedankt.

Gastgeber lassen sich durch Gegentreffer nicht schocken Die SG ließ sich nicht schocken, zeigte eine klare Reaktion. Der starke Tim Krafft legte von rechts zurück in die Mitte, Nik Rosenbaum vollstreckte flach ins Eck (33.). „Dass uns das noch vor der Halbzeit gelungen ist, war wichtig“, wusste der 26-jährige Mittelfeldspieler. Mit dem wiedergefundenen Schwung kam die Elf vom Palmenstein aus der Kabine. Bis zur 63. Minute hatten die Pfälzer nichts zu bestellen, die SG dagegen erspielte sich eine Vilzahl an Möglichkeiten. Auf Vorarbeit von Cedric Lind traf Tim Reidenbach (51.), nach einer Ecke nahm Tim Müller den zu kurz herausgeköpften Ball volley und schweißte mit perfekter Schusstechnik aus 22 Metern unhaltbar zum 5:2 ein (57.).