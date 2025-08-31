Hüffelsheimer im Spektakelmodus

Hüffelsheim. So geht Spektakel. Aber so positiv Verbandsliga-Fußballspiele wie das 5:4 der SG Hüffelsheim gegen die U23 des FK Pirmasens für den neutralen Zuschauer auch sind. Den Trainern, in diesem Fall vor allem SG-Coach André Weingärtner, zeigen sie auch, wo es bei der jungen, überaus talentierten Mannschaft noch hakt. In diesem Fall in der letzten Konsequenz, um dem Gegner erst gar nicht zu gefährlichen Aktionen kommen zu lassen - und, so seltsam sich das bei fünf eigenen Treffern auch anhören mag, auch an manch unglücklichen Entscheidungen in der Offensive.
Drei Minuten waren gespielt, da führte die SG schon 2:0. Tim Reidenbach wie man ihn kennt und Tim Müller per schnell ausgeführtem Freistoß in den Winkel, als „die Klub“ noch mit dem Aufstellen der Mauer beschäftigt war, hatten für den best möglichen Beginn gesorgt. An sich hatte die SG auch alles im Griff, mit zwei aus Hüffelsheimer Sicht fragwürdigen Schiedsricher-Entscheidungen kamen die Gäste jedoch zurück. Einmal zeigte Sven Marquardt (Orlen) nach einem Pressschlag auf den Punkt, einmal übersah sein Team eine Abseitsstellung. Folge: Kurz nach Mitte des ersten Durchgangs stand es 2:2. Dario Tuttobene (12., Foulelfmeter) und Oskar Prokopchuk (24.) hatten sich bedankt.
Gastgeber lassen sich durch Gegentreffer nicht schocken
Die SG ließ sich nicht schocken, zeigte eine klare Reaktion. Der starke Tim Krafft legte von rechts zurück in die Mitte, Nik Rosenbaum vollstreckte flach ins Eck (33.). „Dass uns das noch vor der Halbzeit gelungen ist, war wichtig“, wusste der 26-jährige Mittelfeldspieler. Mit dem wiedergefundenen Schwung kam die Elf vom Palmenstein aus der Kabine. Bis zur 63. Minute hatten die Pfälzer nichts zu bestellen, die SG dagegen erspielte sich eine Vilzahl an Möglichkeiten. Auf Vorarbeit von Cedric Lind traf Tim Reidenbach (51.), nach einer Ecke nahm Tim Müller den zu kurz herausgeköpften Ball volley und schweißte mit perfekter Schusstechnik aus 22 Metern unhaltbar zum 5:2 ein (57.).
Die Entscheidung? Es folgte der zweite Elfmeter „Eine 50:50-Entscheidung“, so Niklas Mörbel, der seinen Gegenspieler leicht touchiert hatte. „Viel zu wenig für einen Strafstoß“, empfand Weingärtner. Prokopchuk vollstreckte (63.). Und weil der dritte Müller-Kracher des Tages aus 25 Metern von Torwart Lukas Kupper noch um den Pfosten gedreht werden konnte (65.), lag plötzlich wieder Spannung in der Luft. Zumal ein strittiger Abseitspfiff den wahrscheinlichen sechsten SG-Treffer verhinderte. Beim späten Anschluss durch Till Decker (90.) bekam die Hüffelsheimer Defensive keinerlei Zugriff. Gefährlich wurde es sonst für die SG nicht mehr.
„Was wir machen, ist manchmal noch zu grün“, sagte Weingärtner nach dem Abpfiff. Im FKP sah der 48-Jährige aber „die stärkste Mannschaft, gegen die wir bis jetzt gespielt haben.“ Deren Spielidee sei sehr interessant gewesen. Vor allem im ersten Abschnitt habe seine Truppe aber ein sehr starkes Spiel gemacht. „Wenn es da 3:0 steht, ist alles in Ordnung, die beiden Gegentore haben wir nicht zu verantworten.“ Gefallen hatten Weingärtner die Reaktion unmittelbar nach den beiden Gegentoren. Das Wissen um die sehr gute Physis seiner Akteure stimmten ihn außerdem positiv. „Und dass die Jungs trotz des Sieges nicht zufrieden sind, spricht eindeutig für sie.“
SG Hüffelsheim: Becker – Mörbel, Hermann, Balzer – Krafft (83. Keita), Rosenbaum, Müller, Lind (68. Schmidt), Hahn (58. Scheick) – Scherer (58. Frisch), Reidenbach (68. El Haiwan)