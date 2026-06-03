Hüffelsheimer Fußballer mit Vorbildcharakter Verbandsligist liegt in der Fairplay-Wertung sowohl im Kreis als auch in seiner Spielklasse ganz vorne +++ In 30 Spielen quittiert nur ein SGH-Fußballer einen Platzverweis von Mario Luge · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die ausgezeichneten Vereinsvertreter bei der Fairplay-Ehrung des fußballkreises Bad Kreuznach. Foto: Sebastian Bohr

Bretzenheim. Alle Jahre wieder zeichnet der Fußballkreis Bad Kreuznach die fairsten Mannschaften der abgelaufenen Saison aus. Die Sieger des traditionellen Fair-Play-Wettbewerbs zeichnet der Kreisvorstand im Rahmen des Aufstiegsspiels zur A-Klasse in Bretzenheim aus. Die Geldpreise, wie immer ausgelobt von der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück, nahmen die Vertreter der erfolgreichen Vereine entgegen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. In diesem Jahr waren auch alle Verantwortlichen anwesend. "Wer nicht kommt, der kriegt auch nichts", hatte nämlich Thomas Dubravsky bereits im Vorfeld angekündigt. Bad Kreuznachs Fußballchef dankte in diesem Zusammenhang dem Fairplay-Sponsor, der diesen Wettbewerb nun schon im zwölften Jahr finanziell unterstützt. Insgesamt 3.000 Euro stellt die Volksbank für alle Teams zur Verfügung. Gleich doppelt freuten sich übrigens der SV Medard und der SV Oberhausen, die jeweils mit erster und zweiter Mannschaft auf der Preisliste auftauchten.

SG Hüffelsheim Spieler fairer als ihre eigenen Offiziellen In der Gruppe der höchstklassigen Mannschaften von holte sich die SG Hüffelsheim derweil das Fairness-Triple: Der Verbandsligist gewann nach 2024 und 2025 zum dritten Mal in Folge. In 30 Spielen kassierten Spieler vom Palmenstein nur eine Gelbrote Karte und waren damit sogar fairer als die eigenen Offiziellen, die auf der Trainerbank jeweils einmal Gelbrot und einmal die Rote Karte sahen. Dazu kamen insgesamt zwei Zeitstrafen und 43 Gelbe Karten. In der verbandsliga-internen Wertung lagen die Hüffelsheimer mit einem Quotienten von 1,96 deutlich vor der zweitplatzierten TSG Mainz-Bretzenheim. Schlusslicht in der höchsten SWFV-Liga ist übrigens Eintracht Kreuznach (4,53, zehn Platzverweise), die Waldalgesheimer Alemannia (2,83) rangiert auf Platz fünf. Eingeteilt waren die Teams in fünf Wertungsgruppen: