Hüffelsheimer betreiben Chancenwucher

Hüffelsheim. Es war die erwartet schwere Begegnung. Gegen absolut defensive und weitestgehend destruktiv agierende Sportfreunde Bundenthal reichte es für Landesliga-Spitzenreiter SG Hüffelsheim vor rund 150 Zuschauern auf Palmenstein nur zu einem 1:1-Unentschieden. Chancenwucher einerseits, ein perfekt gespielter Konter auf der anderen Seite waren schuld, dass sich die Elf von André Weingärtner am Ende mit dem einen Punkt begnügen musste.

Dreißig Minuten lang ging die Partie nur in eine Richtung. Allein: Im letzten Spieldrittel trafen Weingärtners Männer zu oft die falschen Entscheidungen, hatten kaum Abschlüsse. Anders die Gäste. Erst verpasste Patrick Freyer wenige Meter vor dem Tor die Führung, dann folgte der perfekte Konter über Freyer, Dennis Brödel und den völlig freistehenden Florin-Radu Tesedan, der ohne Mühe das 0:1 markierte (35.). Bundenthal spielte der Treffer perfekt in die Karten. Sie standen von nun an noch tiefer, nutzten jede Gelegenheit zur Spielunterbrechung. Die SG versuchte es weiter mit spielerischen Mitteln, hätte vor der Pause fast noch den Ausgleich geschafft. Doch Hannes Balzers Volley-Abnahme nach Flanke von Tom Baier wurde noch über das Tor abgefälscht (45.).