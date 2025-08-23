Hüffelsheimer Bauchlandung in Bodenheim

Bodenheim. Zur Pause sah es noch danach aus, dass Aufsteiger SG Hüffelsheim weiter durch die Fußball-Verbandsliga marschieren würde. Doch trotz klarer Pausenführung setzte es beim VfB Bodenheim die erste Saison-Niederlage. „Es ist immer alles möglich“, strahlt VfB-Trainer Marco Jantz, „es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Rückstand drehen. Aber 4:3 nach 1:3 gegen so einen starken Gegner – das ist sensationell. Das ist ja kein normaler Aufsteiger.“

Das bewiesen die Hüffelsheimer in Durchgang eins. Christian Hahn traf im Umschaltangriff nach Querpass am zweiten Pfosten (5.), Tim Reidenbach staubte nach einem zur Seite parierten Distanzschuss ab (16.), Cedric Lind vollendete einen von zahlreichen schnell in die Tiefe vorgetragenen Angriffen per Schlenzer ins lange obere Eck (34.). Calvin Faßnacht hatte nach Drehung und Flachschuss ins kurze Eck ausgeglichen (11.) in einem flotten, beiderseits offensivfreudig bestrittenen Spiel.

„Wir haben drei Mal schwach verteidigt“, findet Jantz, „aber es hat sich zur Pause nicht nach 1:3 angefühlt.“ Verblüffung herrschte, als Pedro Agrela den Ball nach schöner Bodenheimer Kombination und Geflipper im Strafraum zum 2:3 ins kurze Eck geschossen hatte (57.) – und dann zum Ronaldo-Jubelsprung ansetzte. „Er ist Portugiese und hat eine ganze Saison lang in Waldalgesheim nicht getroffen“, erklärt Jantz. „Ich fand es gut“, schmunzelt Faßnacht über die für ein Anschlusstor eher ungewöhnliche Euphorie, „das war erfrischend fürs Spiel, und wir haben den Schwung mitgenommen.“

Wobei die Gäste bei Faßnachts neuerlichem Ausgleich nach Kenzo Kramers Flanke (64.) und Adrian Ziewers’ Abstauber nach durchgerutschter Freistoßflanke (82.) mit Abstimmungsfehlern auch kräftig mithalfen. „Das hat viel mit Kommunikation zu tun“, sagt SG-Routinier Tim Müller, „das Spiel darfst du auf keinen Fall verlieren. Wir müssen noch reifer werden als Aufsteiger mit unserer jungen Mannschaft.“ Um ein Haar hätte Müller per Freistoß noch ausgeglichen (90.+5), dann ertönte der Abpfiff. „Ein 4:4 wäre verdient gewesen“, findet der Ex-Profi, „aber vielleicht war Bodenheim durch seine zweite Halbzeit auch ein Tor besser.“

„Wir müssen uns das komplett selbst auf die Fahnen schreiben“, hadert SG-Trainer André Weingärtner, „das hatte nichts mit dem Gegner oder einer äußerst fragwürdigen Schiedsrichterleistung zu tun. Wir haben dilettantisch verteidigt. Das hat etwas mit gegenseitigem Coaching, mit Verantwortung zu tun. Stattdessen verlassen wir uns aufeinander. Sehr ärgerlich, weil wir fußballerisch besser, reifer waren, mehr Kerle auf dem Feld hatten. Das war kein Gegner, der uns an die Wand spielt. Wir waren einfach so schläfrig, dass es reichte.“

Für die Zuschauer, hält Müller nach einem in der Tat ebenso chancenreichen wie kurzweiligen Spiel fest, „war es sicher schön anzugucken“. Zumal für die Heim-Fans. „Hüffelsheim war schon sehr stark“, gibt Faßnacht zu, „das war ein Kampfsieg. In der zweiten Halbzeit wollten wir es den Tick mehr.“ Jantz verweist auch auf die Impulse von der Bank, die sein breiter Kader ermöglicht. „Wir haben eine Top-Stimmung, eine Top-Trainingsintensität.“ Dann ist auch mal so eine Aufholjagd drin.

SG Hüffelsheim: Becker – Mörbel, Hermann, Scheick – Krafft (84. Balzer), Rosenbaum, Müller, Hahn – Lind, Reidenbach (78. Frisch), El-Haiwan (62. Scherer).





