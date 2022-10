Hüffelsheim: "Wir sind auch auswärts gereift" SGH gastiert am Sonntag bei Verbandsliga-Absteiger SG Rieschweiler

HÜFFELSHEIM. Mit dem kommenden Duell kann die SG Hüffelsheim einen weiteren Schritt nach vorne machen. Bei der SG Rieschweiler winken drei weitere Zähler, mit denen die Mannschaft um Jannik Kern in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga West etablieren kann. „Es wäre schon gut, wenn wir bis erst einmal zur Pause vorne dranbleiben können, auch mit Blick auf die Wintervorbereitung“, erklärte schon nach dem jüngsten 1:0 gegen Hinterweidenthal der Co-Spielertrainer, der im Oktober gemeinsam mit Simon Engelbert die Mannschaft betreut. Anstoß auf dem Kunstrasen des Christoph-Weis-Stadions ist am Sonntag um 15 Uhr.

Der Verbandsliga-Absteiger aus der Pfalz hat in der Vorwoche erst mit dem 2:0 gegen Simmertal seinen zweiten Saisonerfolg eingefahren, bis dahin stand lediglich ein 1:0 gegen die sieglosen VB Zweibrücken zubuche. Klar ist: Rieschweiler spielt gegen den Abstieg, Hüffelsheim will vorne angreifen – also sind die Karten klar verteilt?

Mitnichten! Die „LaLiga“ ist diese Saison immer wieder für Überraschungen gut, fast jeder kann fast jeden schlagen. Und die Mannschaft vom Palmenstein ist nicht gerade für ihre Auswärtsstärke bekannt. Was natürlich auch Janik Kern weiß. „Aber wir sind auswärts gereift und lassen uns nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen.“

Vier Punkte in vier Spielen auf fremden Plätzen

Dennoch: Auch in dieser Runde sind vier Punkte in vier Spielen wenigstens ausbaufähig. Auf der anderen Seite verbuchten die Pfälzer auf eigenem Platz in ebenfalls 360 Landesliga-Minuten sogar nur drei Zähler und stellen mit durchschnittlich drei Gegentoren pro Partie die zweitschwächste Abwehr. „Wir versuchen auf jeden Fall, die nächsten drei Punkte zu holen, auch wenn keine Pfälzer Mannschaft auf eigenem Platz zu unterschätzen ist.“