Hüffelsheim will den Schwung mitnehmen

Hüffelsheim. Das 4:1 im Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach am vergangenen Wochenende ist abgehakt, der Saisonstart hätte kaum besser sein können. Bei der SG Hüffelsheim ist Zufriedenheit angesagt. „Aber wir werden uns definitiv nicht zurücklehnen“, sagt Trainer André Weingärtner. Der Gesamtverein habe eine „gute Situation“, wachse an allen Ecken und Ende, auch in der Organisation. Am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) will die Elf vom Palmenstein in der Auswärtspartie beim VfB Bodenheim den zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen.
Der große und von der Qualität her breite, ausgeglichene Kader hat es möglich gemacht, dass die Problemchen, die es zu Anfang in der Vorbereitung gab, mit Beginn der Pflichtspielzeit weggewischt waren. Drei Meisterschaftsspiele mit sieben Punkten, dazu das Weiterkommen im Pokal, wo als nächstes der Auftritt beim SVW Mainz in Weisenau ansteht. So lautet das bisherige Ergebnis. Dass ausgerechnet in der Begegnung, in der die SG absolut überlegen agierte, nämlich zum Auftakt gegen die TuS Marienborn, nur ein Unentschieden heraussprang, gehört zum Gesamtbild. Den Schwung des Aufstiegs jedenfalls konnte die Mannschaft problemlos mitnehmen.
Weingärtner warnt dennoch. „Ich weiß noch nicht, wie sich das Bisherige insgesamt einordnen lässt.“ In Euphorie verfallen, das ist ohnehin nicht seine Sache. Und deshalb ist auch der Blick auf den nächsten Gegner sehr nüchtern. Der VfB sei eine sehr unangenehme Mannschaft, die vielleicht mit vier Zählern etwas enttäuschend in die Saison gestartet, aber deshalb umso ernster zu nehmen sei. Insgesamt erwartet der 48-jährige Lehrer ein Spiel auf Augenhöhe, das gerade für die SG wegen des großen Kunstrasens nicht ganz so einfach werde.
Richtung, wo das Fußballspielen Spaß macht
Das erste Vorhaben der Hüffelsheimer jedenfalls ist geglückt. „Wir wollten in der Liga ankommen, um die Jungs dann weiterbringen zu können“, sagt der Coach. Die Entwicklung der Spieler kann aber nur funktionieren, wenn die Mannschaft nicht von Beginn an mit dem Rücken zur Wand steht, kratzen und beißen muss. Entsprechend ist Weingärtner „froh, dass wir in eine Richtung gehen, wo das Fußballspielen Spaß macht.“
Aber gehört die SG schon jetzt mit auf den Favoritenschild, auf die sie manche „Experten“ im Vorfeld schon heben wollten? „Wir sind sicher ein Team, das überraschen kann und das jeder auf dem Schirm hat“, so der Coach. Allerdings müsse das auch für die Mitaufsteiger FC Bienwald Kandel und TuS Hohenecken gelten. Beide hätten auch schon gepunktet, Kandel ebenfalls sieben Zähler auf der Habenseite. Alle drei haben laut Weingärtner den Anspruch, von vornherein nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Zum Thema Favoriten müsse man allein auf die Tabelle der vorherigen Spielzeit schauen. Dann stehen nach den Aufstiegen vom FV Dudenhofen und der TSG Gau-Odernheim Namen wie Waldalgesheim, Jahn Zeiskam, Basara Mainz und diejenigen der Oberliga-Absteiger ganz vorne. Die sieben Zähler und der aktuell vierte Tabellenplatz seien deshalb nur eine Momentaufnahme, bis sich in einigen Wochen zeige, wohin die Reise geht.
Personell kann die SG wie in den letzten Wochen bis auf Nico Najda aus dem Vollen schöpfen. „Es wird der spielen, der die beste Form hat und am besten auf den jeweiligen Gegner passt.“ Weingärtners Glaube daran, dass die SG nicht mit leeren Händen von ihrer zweiten Auswärtsfahrt in dieser Saison heimkehren wird, ist groß.