Der fleißige Nik Rosenbaum (rotes Trikot) ist als „Allzweckwaffe“ ein Stabilisator im Hüffelsheimer Mittelfeld. Foto: Sebastian Bohr

Hüffelsheim will den Schwung mitnehmen Zum Auswärtsauftritt beim VfB Bodenheim will die SG Hüffelsheim ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Bodenheim SG Hüffelsheim

Hüffelsheim. Das 4:1 im Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach am vergangenen Wochenende ist abgehakt, der Saisonstart hätte kaum besser sein können. Bei der SG Hüffelsheim ist Zufriedenheit angesagt. „Aber wir werden uns definitiv nicht zurücklehnen“, sagt Trainer André Weingärtner. Der Gesamtverein habe eine „gute Situation“, wachse an allen Ecken und Ende, auch in der Organisation. Am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) will die Elf vom Palmenstein in der Auswärtspartie beim VfB Bodenheim den zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Morgen, 16:00 Uhr VfB Bodenheim Bodenheim SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 16:00 PUSH

Der große und von der Qualität her breite, ausgeglichene Kader hat es möglich gemacht, dass die Problemchen, die es zu Anfang in der Vorbereitung gab, mit Beginn der Pflichtspielzeit weggewischt waren. Drei Meisterschaftsspiele mit sieben Punkten, dazu das Weiterkommen im Pokal, wo als nächstes der Auftritt beim SVW Mainz in Weisenau ansteht. So lautet das bisherige Ergebnis. Dass ausgerechnet in der Begegnung, in der die SG absolut überlegen agierte, nämlich zum Auftakt gegen die TuS Marienborn, nur ein Unentschieden heraussprang, gehört zum Gesamtbild. Den Schwung des Aufstiegs jedenfalls konnte die Mannschaft problemlos mitnehmen. Weingärtner warnt dennoch. „Ich weiß noch nicht, wie sich das Bisherige insgesamt einordnen lässt.“ In Euphorie verfallen, das ist ohnehin nicht seine Sache. Und deshalb ist auch der Blick auf den nächsten Gegner sehr nüchtern. Der VfB sei eine sehr unangenehme Mannschaft, die vielleicht mit vier Zählern etwas enttäuschend in die Saison gestartet, aber deshalb umso ernster zu nehmen sei. Insgesamt erwartet der 48-jährige Lehrer ein Spiel auf Augenhöhe, das gerade für die SG wegen des großen Kunstrasens nicht ganz so einfach werde.