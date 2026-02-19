Hüffelsheim vs. Steinwenden: Erst Eis, jetzt Schnee

Auf Ballhöhe ist Hüffelsheims Keeper Jan-Niklas König. Foto: Mario Luge

Hüffelsheim. Zum zweiten Mal muss der SV Steinwenden am Samstag die Reise zur SG Hüffelsheim auf sich nehmen. Im November wurde die Partie wenige Minuten vor dem Anpfiff wegen eines teilweise vereisten Platzes abgesagt. Am Samstag (14.30 Uhr) soll auf Palmenstein definitiv gekickt werden. Allerdings nicht auf dem Naturrasen, sondern auf dem etwas kleineren Kunstrgrün.

Es ist das Spiel Tabellensechster gegen -siebter der Verbandsliga. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die im bisherigen Saisonverlauf beide ihre Probleme hatten, sich beide unter Wert geschlagen haben. Und es ist ein Duell zweier Teams, die in der Wintervorbereitung beide außerordentlich gute Ergebnisse erzielen konnten, deshalb die verbleibenden 13 Spiele mit viel Schwung angehen können. Bei der SG ist da das 4:0 gegen Eintracht Bad Kreuznach vom Mittwoch vor dem Fastnachtswochenende noch gut in Erinnerung. Die Tore gegen allerdings ersatzgeschwächte Kurstädter hatten Tim Müller und nach der Pause Simon Scherer, Malik Yerima und Mostafa El-Haiwan erzielt. Die Elf von Sascha Hammann holte sich ihrerseits mit Erfolgen beim Zweiten der Landesliga, dem SV Hermersberg (5:1), und beim Verbandsligakonkurrenten TuS Hohenecken (3:1) Selbstvertrauen.

„Alles hat gepasst. Wir haben gute Fortschritte gemacht“, sagt Trainer André Weingärtner mit Blick auf die zurückliegenden Trainingseinheiten. In den vergangenen Wochen sei vor allem an der defensiven Stabilität gearbeitet worden. „Die müssen wir reinkriegen. Wir müssen die Zahl der Gegentore unbedingt reduzieren.“ 43 in 17 Begegnungen sind einfach zu viel, selbst Schlusslicht TuS Steinbach musste nur einen Ball mehr aus dem eigenen Netz holen. Die beiden zu-Null-Spiele zuletzt gegen die Eintracht und gegen Rheinlandligist TuS Kirchberg (ebenfalls 4:0) machen Weingärtner Mut. „Wir sind auf einem guten Weg und müssen diese Leistungen auch am Samstag aufs Feld kriegen“, sagt er. Sollte sich nicht noch in den letzten Stunden jemand abmelden, kann er die Partie mit dem kompletten Kader bestreiten.

Keine Angst vor dem Trainerwechsel

Angst, dass ihm die Mannschaft ob des bevorstehenden Trainerwechsels hin zu Christian Lüllig, der die SG im Sommer übernehmen wird, nicht mehr zuhört, hat der 48-jährige Lehrer nicht. „Im Team passt es. Unterschiedliche Meinungen und Reibungspunkte gehören in einer Gruppe dazu“, stellt er klar, „wie in jeder guten Ehe.“ Man habe eine gute Basis für das Miteinander gefunden, „auch wenn die Situation schräg ist.“ Der Fokus liege allein auf den 13 Begegnungen. „Der Verein lebt, das Trainerteam funktioniert, die Mannschaft zieht mit.“ Weingärtners Ansprüche sind klar formuliert: „Es gilt ein klares Leistungsprinzip. Wer den besten Eindruck macht, der spielt.“ Achtung und Respekt vor dem Gegner aus der Westpfalz sind groß. „Das ist eine Mannschaft, die fußballerisch alles mitbringt“, sagt Weingärtner und weiß, dass seine Mannschaft beim 2:0-Hinspielsieg von der damaligen Verletztenmisere des Gegners profitieren konnte. Der SVS startete schwer in die Saison, konnte sich aber peu à peu nach vorne arbeiten. „Es ist ein Gegnner, der wirklich jedem gefährlich werden kann“, so der SG-Trainer. Das Ziel formuliert er ganz klar: „Wir spielen zuhause. Wir sind bestens vorbereitet. Ich erwarte, dass wir gewinnen.“





