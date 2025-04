Derby-Duell: Der Hüffelsheimer Manuel-Michael Hohmann (links) im Zweikampf mit Oliver Gäns vom TuS Hackenheim. Foto: Mario Luge

Hüffelsheim vs. Hackenheim: Zwischen Pflichtsieg und Bonusspiel Landesliga West: SG Hüffelsheim erwartet am Samstag den TuS Hackenheim zum Derby Verlinkte Inhalte Landesliga West SG Hüffelsheim TuS Hackenheim

Hüffelsheim/Hackenheim. Die Wege sind kurz. Man kennt sich. Man schätzt sich. Am frühen Samstagabend (18 Uhr) kreuzen auf Palmenstein die SG Hüffelsheim und der TuS Hackenheim die Klingen im Landesliga-Derby. Und das wahrscheinlich erstmals seit vergangenem Herbst auf Naturrasen. In die Karten schauen lassen, das will sich vorab aber keiner der beiden Trainer, weder André Weingärtner bei der SG, noch Gegenüber Tim Hulsey. Die Ausgangsbasis für beide Mannschaften besagt klar, dass die Heimmannschaft im Fernduell mit dem TuS Hohenecken um den direkten Aufstiegsrang am besten keinen Zähler mehr abgibt. Für die Gäste wäre ein Zähler bereits ein nicht einkalkuliertes Extra.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Am Samstag bei der SG Hüffelsheim, am letzten Spieltag zuhause gegen den TuS Hohenecken. „Für uns liegt die Wahrheit in den sechs Partien dazwischen“, sagt Hackenheims Spielertrainer Tim Hulsey, der die beiden Partien gegen die Meisterschaftsanwärter als „Bonusspiele“ betrachtet. Chancenlos sieht er seine Truppe aber nicht, „und natürlich würden uns auch Punkte zum Klassenerhalt helfen, die vorher niemand wirklich auf der Rechnung hat.“

Hulsey erinnert dabei an das Hinspiel, das der TuS zwar nach Treffern von Niclas Mörbel (62.) und einem Eigentor (87.) 0:2 verloren hatte, bei dem er aber auch hätte in Führung gehen können. Hans Steyer hatte die beste Gelegenheit, verschoss aber einen Elfmeter (54.). Der Blick in die Gesichter enthüllte im September nicht, wer als Sieger und wer als Verlierer vom Platz gegangen war. Diesmal sieht Hulsey den Druck bei der Elf vom Palmenstein. „Hüffelsheim ist haushoher Favorit. Sie müssen gewinnen, ein Unentschieden wäre für sie vielleicht schon zu wenig“, sagt er. Sa., 05.04.2025, 18:00 Uhr SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim TuS Hackenheim TuS Hackenheim 18:00 PUSH