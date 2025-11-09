Hüffelsheim: Viel Gutes zum Hinrundenabschluss

Nik Rosenbaum (rechts) freut sich auch mit den Torschützen Simon Scherer und Tim Reidenbach. Foto: Mario Luge

Herxheim/Hüffelsheim. 26 Punkte zum Ende der Hinrunde. Mit der Bilanz kann Verbandsliga-Aufsteiger SG Hüffelsheim absolut zufrieden sein. Zumal die Mannschaft von Trainer André Weingärtner sich lernwillig zeigt und das, was ihr aufgegeben wird, zunehmend besser umsetzt. Bestes Beispiel war der überzeugenden 4:1 (3:0)-Erfolg bei Viktoria Herxheim. Auch wenn der 48-jährige Trainer ein Stückweit auf die Euphoriebremse trat. „Wir haben zu den günstigsten Momenten unsere Tore gemacht“, bilanzierte er. Allein: Auch das muss erst einmal gelingen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Sekundenzeiger hatte gerade eine Umdrehung hinter sich, als ein bestens aufgelegter Tim Krafft nach innen dribbelte und Tim Reidenbach sein Zuspiel aus spitzem Winkel zur Führung ins kurze Eck veredelte. Danach waren die Hausherren zwar besser im Spiel, das Tor gelang aber der SG. Simon Scherer lupfte nach einem Fehler der Pfälzer im Aufbau über Keeper Leon Hoffmann hinweg zum 2:0 aus Hüffelsheimer Sicht (25.). Mit dem Halbzeitpfiff fiel Treffer Nummer drei. Der offensiv omnipräsente Nik Rosenbaum gewann das Leder, spielte sich an mehreren Gegnern vorbei, und wieder Scherer musste nur noch einschieben.

„Wir hatten schon im Vorfeld gesagt, dass wir großen Wert auf das Verteidigen legen wollen“, erklärte Weingärtner die Herangehensweise. Bis dahin war dies gelungen. Was nicht klappte, war der erneute Appell an die Mannschaft, auch die ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel ohne Gegentor zu überstehen. Nach einem langen Ball und einem Missverständnis in der SG-Abwehr stand es plötzlich 1:3. Adnan Riznanovic traf letztlich ungehindert (60.). Gestern, 16:00 Uhr SV Viktoria Herxheim Vi. Herxheim SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 1 4 Abpfiff