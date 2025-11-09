Hüffelsheim: Viel Gutes zum Hinrundenabschluss

Herxheim/Hüffelsheim. 26 Punkte zum Ende der Hinrunde. Mit der Bilanz kann Verbandsliga-Aufsteiger SG Hüffelsheim absolut zufrieden sein. Zumal die Mannschaft von Trainer André Weingärtner sich lernwillig zeigt und das, was ihr aufgegeben wird, zunehmend besser umsetzt. Bestes Beispiel war der überzeugenden 4:1 (3:0)-Erfolg bei Viktoria Herxheim. Auch wenn der 48-jährige Trainer ein Stückweit auf die Euphoriebremse trat. „Wir haben zu den günstigsten Momenten unsere Tore gemacht“, bilanzierte er. Allein: Auch das muss erst einmal gelingen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Der Sekundenzeiger hatte gerade eine Umdrehung hinter sich, als ein bestens aufgelegter Tim Krafft nach innen dribbelte und Tim Reidenbach sein Zuspiel aus spitzem Winkel zur Führung ins kurze Eck veredelte. Danach waren die Hausherren zwar besser im Spiel, das Tor gelang aber der SG. Simon Scherer lupfte nach einem Fehler der Pfälzer im Aufbau über Keeper Leon Hoffmann hinweg zum 2:0 aus Hüffelsheimer Sicht (25.). Mit dem Halbzeitpfiff fiel Treffer Nummer drei. Der offensiv omnipräsente Nik Rosenbaum gewann das Leder, spielte sich an mehreren Gegnern vorbei, und wieder Scherer musste nur noch einschieben.
„Wir hatten schon im Vorfeld gesagt, dass wir großen Wert auf das Verteidigen legen wollen“, erklärte Weingärtner die Herangehensweise. Bis dahin war dies gelungen. Was nicht klappte, war der erneute Appell an die Mannschaft, auch die ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel ohne Gegentor zu überstehen. Nach einem langen Ball und einem Missverständnis in der SG-Abwehr stand es plötzlich 1:3. Adnan Riznanovic traf letztlich ungehindert (60.).
Danach wurde es auch deshalb eng, weil der Schiedsrichter Thierno Keita mit der zehn Minuten-Strafe belegte (66.). Ohne selbst zu glänzen, schaffte es die SG aber, die vorwiegend mit langen Bällen agierenden Hausherren nicht in die gefährliche Zone zu lassen. Weingärtner war wichtig, „dass wir es da geschafft haben, dagegen zu halten und Mentalität und eine tolle Reaktion auf die letzten Ergebnisse zu zeigen.“ Mit dem letzten Konter belohnte sich seine Mannschaft dann. Krafft traf nach Vorarbeit von Rosenbaum zum Endstand (90.+6).
Weingärtner war sehr zufrieden. „Vor allem die Jungs in der Offensive haben heute unheimlich viel gearbeitet“, anerkannte er. Die Partie war für ihn ein „typisches Novemberspiel“. Kalt, neblig, auf einem immer tiefer und seifiger werdenden Platz. „Da geht es darum gegenzuhalten und möglichst wenig eigene Fehler zu machen.“ Ein Extralob verdiente sich diesmal neben Krafft auch Rosenbaum. „Nik war heute sehr fleißig. Er hatte am Ende unglaublich viele Kilometer auf der Uhr“, so der Trainer, der wie alle bei der Elf vom Palmenstein zwar stolz auf die bisherige Saisonausbeute zur Halbzeit ist. Der gleichzeitig aber auch weiß, dass es der ein oder andere Zähler durchaus hätte mehr sein können. Weingärtner betont in diesem Zusammenhang vor allem, „dass wir fußballerisch wirklich tolle Spiele geboten und durchweg gute Leistungen gezeigt haben.“ Und damit liegen die Hüffelsheimer immer noch in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Viel mehr kann ein Aufsteiger nicht wollen.
SG Hüffelsheim: König – Keita (77. Mörbel), Hermann, Ludwig, Scheick (46. Balzer) – Rosenbaum, Müller, Krafft, Lind (68. Schmidt) – Reidenbach (80. Dayton), Scherer (84. Hohmann).