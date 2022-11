Hüffelsheim: Platz zwei ist Anreiz genug Am Mittwochabend empfängt der Landesligist die Reserve des SC Idar-Oberstein

Der Tabellenplatz 13 des nächsten Gegners wiegt den vermeintlichen Favoriten vom Palmenstein lediglich in trügerischer Sicherheit. Schwer genug wird es werden gegen die Verbandsliga-Reserve aus der Schmuckstadt allemal. Denn es liegt nahe, dass einige Akteure mit wenig Spielzeit in der ersten Mannschaft am Mittwochabend Praxisminuten sammeln werden. Dessen ist sich auch David Holste bewusst. „Gegen den SC Idar werden in unserer Mannschaft insgesamt auch andere Tugenden gefragt sein als zuletzt gegen Kirn“, vermutet der Hüffelsheimer Coach.

Andere Herangehensweise als im vorigen Spiel