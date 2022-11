Hüffelsheim: Nur keine Serie nach der Serie SG Hüffelsheim nutzt Chancen nicht und unterliegt dem SC Idar II 1:2 +++ Sonntag in Bundenthal

So., 13.11.2022, 14:45 Uhr

Unterm Strich steht die zweite Niederlage hintereinander nach zuvor fünf Siegen in Folge. Für die SG Hüffelsheim gilt für die letzten drei Spiele vor der Winterpause: nur keine Serie nach der Serie. Schon am Sonntag um 15 Uhr bei den Sportfreunden Bundenthal soll es zurück in die Erfolgsspur gehen. Es folgen noch die Duelle gegen die SG Meisenheim und zum Rückrundenauftakt gegen Eintracht Kreuznach.

Wieder im Hüffelsheimer Kasten steht am Sonntag Jan-Niklas König, der seine zweiwöchige Rotsperre abgesessen hat. Dafür wird Coach Holste auf Nikolai Staub (privat verhindert) verzichten. Hinter dem Einsatz von Cedric Lind, der am Mittwoch erkrankt vom Platz musste, steht ein Fragezeichen. „Aber der Kader wird sicher voll sein”, sagt David Holste. Er erwartet einen äußerst motivierten Gegner, der kompakt steht. Bundenthal hat die letzten sechs Partien gewonnen und sich dadurch auf Platz zwei vorgearbeitet. Der Rang, den die Hüffelsheimer angepeilt hatten.

Chancenverwertung macht den Unterschied

Zurück zum Mittwochspiel: Das hatten sich die Hausherren freilich ganz anders vorgestellt. Nach der vorangegangenen Pleite gegen die SG Kirn (ebenfalls 1:2) sollte gegen die Idarer Verbandsliga-Reserve eigentlich Wiedergutmachung her. Die Voraussetzungen dafür waren auch gar nicht so schlecht gewesen, da die Gäste aus der Schmuckstadt nicht übermäßig großzügig aus der ersten Mannschaft aufgefüllt hatten. Dennoch gingen sie letztlich knapp und unterm Strich auch etwas glücklich als Sieger vom Platz.

Den Unterschied in der ersten halben Stunde machte die Verwertung der Chancen aus. Während in einer spielerisch noch recht ausgeglichenen Partie Jannik Kern und Johannes Balzer zwei äußerst hochwertige Möglichkeiten liegenließen, verwerteten die Gäste von drei Abschlüssen aufs Tor gleich zwei. Beide Male nach Standardsituationen. Nach der ersten Ecke war Mouhamed Salou Kouyate beim Abpraller zur Stelle und traf zum 0:1 (11.). Auch das 0:2 ging auf das Konto von Kouyate. Einen Freistoß aus 18 Metern konnte SGH-Keeper Basti Franzmann nicht weit genug abklatschen, den zweiten Ball verwandelte der SCI-Stürmer eiskalt.