Torschütze Niclas Mörbel (rechts) und Hannes Balzer hatten in Morlautern allen Grund zum Jubeln. Foto: Mario Luge

Hüffelsheim: Nach der Pause wie am Schnürchen SG Hüffelsheim gewinnt beim SV Morlautern mit 5:1 und rückt in der Verbandsliga auf Platz fünf vor

Morlautern/Hüffelsheim. Zweites Auswärtsspiel in einem Stadtteil von Kaiserslautern, Zweiter Dreier. Wie vor einer Woche beim TuS Hohenecken siegte die SG Hüffelsheim am Samstag auch beim SV Morlautern überzeugend mit 5:1. In der Zwischenabrechnung Verbandsliga-Tabelle macht das Platz fünf. Die Elf vom Palmenstein ist vorläufig zumindest am hoch gehandelten FC Basara Mainz vorbeigezogen und gehört zum Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter TuS Mechtersheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nach einem klaren Erfolg sah es vor der Pause nicht unbedingt aus, obwohl die SG eigentlich alles richtig gemacht hatte. Es geschah nur das, was nicht passieren sollte: Mit dem ersten Konter gingen die Hausherren durch Felix Bürger in Führung (12.). Der Treffer spielte Morlautern auf dem kleinen, eher für Jugendmannschaften geeigneten Kunstrasen in die Karten. Mit einer Fünferkette und einem dichten Mittelfeld machte der Oberliga-Absteiger die Räume extrem eng, verteidigte hart und konsequent, aber fair. Große Ambitionen, selbst am Spiel teilzunehmen, machten die Hausherren nicht. Die Mannschaft, die nach schwachem Saisonstart zuletzt mit einem 2:1-Erfolg bei Eintracht Bad Kreuznach wieder Anschluss gefunden hatte, war fast ausschließlich mit der Defensive beschäftigt.

Die Mannschaft von André Weingärtner agierte geduldig. „Es war ein Abnutzungskampf", so der 48-jährige Lehrer, der sich freute, „dass wir eine neue Qualität gewonnen haben und aus einigen Spielen in dieser Saison gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen haben." Andererseits mussten die Hausherren aufgrund muskulärer Probleme mehrmals wechseln. Die SG glaubte an sich. Wilde Wechsel blieben aus, Hektik kam zu keinem Zeitpunkt auf. Vielmehr waren alle sicher, dass die Chancen, die sich dank guter Entscheidungen schon im ersten Abschnitt ergaben, irgendwann zu eigenen Treffern führen würden. „Da haben wir gezeigt, dass wir den nächsten Schritt geschafft haben", so Weingärtner zur Entwicklung seiner Mannschaft.