Hüffelsheim muss bis zum letzten Spieltag warten

Rodenbach/Hüffelsheim. Der Aufstieg in die Verbandsliga ist bis zum finalen Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Nanz-Dietschweiler am kommenden Sonntag (15 Uhr) vertagt. Zwei Minuten lang schien es so, als ob die SG Hüffelsheim bereits an diesem Wochenende mit dem 2:0-Erfolg beim SV Rodenbach die Landesliga-Meisterschaft hätte feiern können. Dann bekam Verfolger TuS Hohenecken noch die Kurve und schaffte kurz nach dem Ausgleich des SV Hinterweidenthal per Strafstoß den 3:2-Sieg. Damit bleibt der Vorsprung der Elf vom Palmenstein bei zwei Zählern.