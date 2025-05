SG könnte am Sonntag in Rodenbach Meister werden – Foto: Sebastian Bohr

Hüffelsheim mit positivem Druck SG könnte am Sonntag in Rodenbach Meister werden +++ Hackenheim den Klassenerhalt sichern Verlinkte Inhalte Landesliga West Nanz-Dietsch SG Hüffelsheim Rodenbach TuS Hackenheim

Hüffelsheim/Hackenheim. Die Sonntags-Aufgaben für die beiden Vereine aus dem Kreuznacher Raum in der Landesliga West sind nur vom Papier her leicht. Auf die selbige Schulter nehmen weder Tabellenführer SG Hüffelsheim noch der TuS Hackenheim die Gegner, zu denen sie reisen müssen. Die SG tritt um 15.15 Uhr beim SV Rodenbach an, die Partie des TuS beim SV Nanz-Dietschweiler wird 45 Minuten später angepfiffen. Beide Gegner brauchen unbedingt Zählbares, um den drohenden Abstieg noch vermeiden zu können. Im Idealfall könnte die SG kurz nach 17 Uhr Meister werden, der TuS sich gleichzeitig mit Anpfiff der zweiten Halbzeit über den endgültigen Klassenerhalt freuen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Es ist das letzte Auswärtsspiel für beide, dann geht es zu Hause in die endgültigen Finals. Hüffelsheims Coach André Weingärtner weiß, dass beim Tabellenführer längst alles zur Kopfsache geworden ist, genauso wie bei Verfolger TuS Hohenecken, der zwei Zähler weniger auf der Habenseite hat. „Wir sind in der besseren Position, und die wollen wir unbedingt behalten“, sagt er. Nach drei Begegnungen mit drei Siegen innerhalb weniger als einer Woche hatte er dem Team einige Tage frei gegeben. Mit im Mittwochstraining sichtbarem Erfolg. „Jetzt sind die Jungs wieder frisch und angriffslustig für Sonntag.“ Die Ausgangsbasis ist erarbeitet, mit zwei abschließenden Siegen würde die SG erstmals den Aufstieg in die Verbandsliga feiern.

So., 25.05.2025, 15:15 Uhr SV Rodenbach Rodenbach SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 15:15 PUSH Den Gegner aus Rodenbach hat Weingärtner analysiert. Nach wie vor hält er es für schwer verständlich, dass der SV so weit unten in der Tabelle steht, „aber das spricht für die Ausgeglichenheit der Liga.“ Wie Hinterweidenthal und Eppenbrunn hat Rodenbach 37 Zähler auf dem Konto. Schon heute ist sicher, dass diese Zahl nicht reichen wird, um die Klasse zu halten. Was für Weingärtner wiederum bedeutet, „dass wir aus einer ganz anderen Situation heraus spielen können als unser Gegner.“ Der Druck sei bei beiden Teams hoch, aber auf Seiten der Elf vom Palmenstein deutlich positiver. 19 Punkte aus den vergangenen sieben Spielen haben die Hüffelsheimer zurück auf Platz einsgeführt, und am Sonntag könnten auch die Rekonvaleszenten Jannik Kern und Fabian Scheick wieder im Kader stehen. Lediglich Christian Hahn und Philip Klein müssen noch aussetzen.