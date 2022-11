Hüffelsheim mit Niederlage der Marke "besonders bitter" SG Hüffelsheim verliert in doppelter Unterzahl mit 2:3 bei den Sportfreunden Bundenthal

Hektische Schlussphase endet viel zu früh

Nach Foul an Tobias Brodhäcker kam Hüffelsheim durch den Strafstoß von Cedric Lind zurück (66.) und war drauf und dran, den Ausgleich zu machen. Umso schlimmer, dass man nach einem ruhenden Ball das 1:3 fing (79.) und kurz darauf die nächste Rote Karte hinnehmen musste. Moritz Breier holte seinen Gegenspieler an der Seitenlinie von den Beinen (80.). „Gelb hätte es auch getan“, betont David Holste, der davon berichtet, dass seine SGH selbst mit zwei Mann weniger spielerisch mehr von der Partie hatte: „Bundenthal hat selbst dann noch nur hinten drin gestanden und auf Umschaltaktionen gewartet, daher ist es einfach nur bitter, dass wir dieses Spiel verlieren.“ Adonai Asani traf zu Beginn der Nachspielzeit zwar noch zum 2:3, doch kurz darauf beendete das Schiedsrichtergespann den gebrauchten Nachmittag der Hüffelsheimer. „Es gab fünf Wechsel, zwei Elfmeter, zwei Rote Karten, mehrere Behandlungspausen und vier Tore im zweiten Durchgang und die Nachspielzeit beträgt drei Minuten“, schüttelt David Holste verärgert den Kopf: „Wir müssen uns aber auch an die eigene Nase greifen. Dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren“, ärgert sich Holste nach der dritten Niederlage in Serie.