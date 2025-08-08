Bezeichnend: Nach einer der vielen Chancen sind die Hüffelsheimer am Verzweifeln. Foto: Mario Luge

Hüffelsheim: Luxussituation für André Weingärtner Hüffelsheims Trainer hat die Qual der Wahl bei der Kaderplanung +++ SV Steinwenden ist ein Verbandsliga-Gegner, „den wir schlagen wollen"

Hüffelsheim. Ein überzeugender Auftritt zum Start in die Verbandsligaspielzeit beim 2:2 gegen die TuS Marienborn, dann ein souveräner 3:0-Erfolg bei der SG Weinsheim und das damit verbundene Weiterkommen im Verbandspokal. Die SG Hüffelsheim ist gut aus den Startlöchern gekommen. Am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) muss die Elf vom Palmenstein beim SV Steinwenden zum dortigen Kerbespiel antreten. Dabei soll der erste Dreier in der Liga herausspringen.

SG-Trainer André Weingärtner war mit dem Auftritt seiner Jungs im Pokal sehr zufrieden. „Wir waren aggressiv bei Ballverlusten, haben dem Gegner über die komplette Spieldauer keine Chance gelassen, sehr kontrolliert agiert und Ball und Gegner laufen lassen." In einem Satz fasste der 48-Jährige das Geschehen auf dem Weinsheimer Rasen zusammen. Bereits nach drei Minuten fiel das 1:0, als Hannes Balzer den Ball über die Außenbahn nach vorne trieb und Johann Frisch seine Vorarbeit einschweißte. Als Lars Hermann in Überzahl das 2:0 machte (14.) war die Partie vorentschieden. „Das war zwar nicht so schön für die vielen Zuschauer, aber für uns überaus positiv", so Weingärtner. Zumal seine Mannschaft mit ihrem Forechecking alle Möglichkeiten im Keim erstickt habe. Als dann Nik Rosenbaum das 3:0 besorgt hatte (51.), war die Sache endgültig erledigt. „Dazu haben wir am Mittwoch zu guten Fußball gespielt."

Und das soll auch in Steinwenden so sein. Bei einem Team, das im Pokal nach 1:2-Halbzeitrückstand im zweiten Durchgang bei Bezirksligist Palatia Contwig relativ entspannt weiterkam, die Partie mit 4:2 für sich entschied. Weingärtner sieht in den Westpfälzern „einen Gegner, den wir schlagen wollen.“ Damit das gelingt, muss aber an der größten Baustelle der vergangenen Wochen gearbeitet werden: der Chancenverwertung. Dass gegen die TuS Marienborn nur ein Zähler heraussprang, lag vor allem an ihr. Spielerisch passte in den ersten Begegnungen jedenfalls schon sehr vieles. Die SG definiere sich darüber, gegen und mit dem Ball besser spielen zu wollen als der jeweilige Gegner, sagt der Coach. Heißt für Steinwenden: „Der Gegner ist mit Sicherheit nach dem 1:4 gegen den TuS Hohenecken zum Auftakt sehr gefährlich, zumal auch noch viele Zuschauer da sein und Stimmung machen werden. Wir sind aber auch gefährlich.“ Weingärtner befindet sich mit Blick auf seinen Kader in einer Luxussituation. Lediglich Nico Najda fällt mittelfristig aus. Christian Hahn, der sich gegen Marienborn eine Blessur zuzog, kann schon in der nächsten Woche wieder im Training dabei sein. „Wir konnten im Pokal rotieren, können die Belastungen dosieren.“ Das sorgte laut Trainer bereits gegen Weinheim dafür, dass seine Elf so überlegen agiert habe.