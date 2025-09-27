Hüffelsheim: Kühler Kopf trotz Nackenschlägen

HÜFFELSHEIM. Die SG Hüffelsheim ist nach der schmerzhaften Pleite aus der Vorwoche zurück in der Spur. Mit 3:1 (1:1) gewann der Neuling vom Palmenstein gegen die TSG Bretzenheim – und das auch einigen Rückschlägen zum Trotz. Nach dem fünften Sieg im neunten Spiel belegen die SGH-Fußballer in der Verbandsliga weiter den sechsten Platz.

Der Aufsteiger hatte zwar mehr von der Partie, tat sich aber insgesamt schwer und traf im Abschluss oft die falsche Entscheidung. Der Einsatz passte indes: Nach 18 Minuten waren mit Fabian Scheick und Niclas Moerbel bereits zwei Defensivakteure mit Gelber Karte belastet. Zudem sah sich der SG-Coach früh zum Handeln gezwungen, brachte Mostafa El Haiwan für den am Oberschenkelmuskel verletzten Christian Hahn. Ein Wechsel mit Folgen.

André Weingärtner machte nach Abpfiff seiner Mannschaft erst einmal ein Kompliment, „weil es ein sehr schweres Spiel für uns war.“ Der SGH-Coach dachte dabei an die Pleite von Basara, als seine Jungs völlig chancenlos gewesen waren. Dieses 2:7 im Kopf ging es auch gegen die nächste Mainzer Mannschaft zunächst weiter mit den Nackenschlägen. Noch keine Viertelstunde war gespielt, da hatte der frühere Waldalgesheimer Serdal Günes die Gäste mit 1:0 in Führung gebracht. Vorausgegangen war ein umstrittener Freistoß, der die Hausherren gleich unter Zugzwang setzte. „Das macht natürlich was mit einem“, ahnte Weingärtner.

Aufsteiger tut sich zunächst schwer, kommt dann aber in Fahrt

Hüffelsheim hielt dagegen und durfte nach einer halben Stunde jubeln: Simon Scherer markierte nach einem Angriff über die linke Seite den verdienten 1:1-Ausgleich. Der Wermutstropfen: Auch der Torjäger musste noch vor dem Halbzeitpfiff wegen einer Muskelverletzung vom Platz. Für ihn kam Tim Reidenbach, der wie auch sein Sturmkollege bis dato schon sechsmal genetzt hatte.

Der durchwachsenen Hälfte eins folgte ein traumhafter Wiedereinstieg: El Haiwan setzte sich energisch durch, seinen Schuss konnte TSG-Keeper Bastian Rosinus nur abklatschen, Cedrik Lind war zur Stelle und staubte zum 2:1 ab. Doch der fünfte Saisonerfolg stand auf des Messers Schneide. Erst in Minute 84 einer intensiven Partie (je viermal Gelb) machte El Haiwan – der stille Matchwinner („Mit ihm sind wir fein. Er hat immer eine Idee“) – mit dem 3:1 den Deckel drauf. Für den Hüffelsheimer Übungsleiter ging der Erfolg am Ende in Ordnung, auch ohne Hochglanz-Fußball. „So ist das meistens im Herbst.“ Trotzdem sei es „für Verbandsliga-Verhältnisse ansehnlich“ gewesen.

Dass die Gäste am Ende mit leeren Händen dastanden, führte Seral Günes vor allem auf die individuellen Fehler seiner Jungs zurück. „Wir wollten nach der Pause kühlen Kopf bewahren, haben aber nicht clever genug gespielt.“ Auswärts würde es schwer werden gegen eine Mannschaft mit zahlreichen „alten Bekannten“, das sei dem TSG-Spielertrainer klar gewesen. „Aber wir sehen uns wieder in der Rückrunde.“ Klingt vielversprechend.

Weiter geht es für die Hüffelsheimer in der Verbandsliga mit zwei Auswärtsaufgaben: Nächsten Sonntag beim TuS Hohenecken, Samstags darauf beim SV Morlautern, der aktuell das Duell der beiden Pfälzer Rivalen mit 4:0 gewonnen hat. Dazwischen steht das Verbandspokal-Achtelfinale auf eigenem Geläuf gegen den Oberligisten Arminia Ludwigshafen an. Ob’s ein Goldener Oktober wird? Langweilig wird es jedenfalls nicht.

SG Hüffelsheim: Becker – Scheick, Hermann, Moerbel, Frisch (73. Schmidt), Lind, Müller, Hahn (20. El Haiwan), Rosenbaum (87. Dayton), Krafft (85. Balzer), Scherer (45. Reidenbach).





