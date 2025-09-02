Hüffelsheim im Verbandspokal: Überheblichkeit fehl am Platz

Hüffelsheim. Die SG Hüffelsheim ist neben der SG Kirn (gegen Marienborn) und der SG Meisenheim (in Gimbsheim) die letzte verbliebene Mannschaft aus den Fußballkreisen Bad Kreuznach und Bingen, die noch im Südwestpokal um den Titel kämpft. In Runde vier muss die Mannschaft von Coach André Weingärtner am Mittwoch (Anpfiff 19.30 Uhr) in Weisenau bei Landesligist SVW Mainz antreten. Die Partie wird live im AZ-Stream übertragen.

Die Devise, die der 48-Jährige mitgibt, ist klar formuliert: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Aber es muss unser Anspruch sein, zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen.“ Die Hoffnung, dass das Weiterkommen gelingt, ist auf dem Palmenstein groß. Überheblich wird allerdings niemand. Vom Saisonstart in der Verbandsliga mit zehn Punkten nach bisher absolvierten fünf Partien blenden lassen, das ist auch nicht Sache der Verantwortlichen. „Wir haben uns den SVW schon Ende der vergangenen Saison angeschaut, als nicht klar war, ob wir vielleicht in der Relegation um den Aufstieg gegeneinander spielen müssen“, sagt Weingärtner und hat großen Respekt vor den Mainzer Vorstädtern. „Das ist eine Mannschaft mit allen Facetten. Eine, die schwer zu bespielen ist.“