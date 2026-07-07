Hüffelsheim im Halbfinale des Rhein-Nahe-Liga-Turniers

Moment der Entscheidung: Tim Reidenbach (rotes Trikot) köpft eine Ecke von Mosti El-Haiwan zum 2:1 ins Netz. Foto: Jochen Werner

Waldalgesheim. Mit der SG Hüffelsheim hat sich die erste Mannschaft für das Halbfinale des 36. Rhein-Nahe-Liga-Turniers qualifiziert. Am vierten Turniertag in Waldalgesheim setzte sich die Mannschaft von Coach Christian Lüllig nach Anfangsschwierigkeiten gegen Landesligist SpVgg Ingelheim durch. In der zweiten Partie des Tages rehabilitierte sich die TuS Marienborn für die 4:7-Niederlage gegen Eintracht Bad Kreuznach vom Samstag und schlug den SV Kirchheimbolanden dank einer Leistungssteigerung Hälfte zwei.

Bis zur Trinkpause im ersten Abschnitt hielten die Rotweinstädter, die noch auf ihren Trainer Ali Cakici verzichten mussten, gegen den ambitionierten Verbandsligisten gut mit. Zwar hatte die SG von Beginn an mehr Spielanteile, die größeren Chancen hatte dagegen die SpVgg mit ihren wenigen Nadelstichen. Thiemo Stavridis traf dabei den Pfosten (11.), dann machte es Ilhan Fakovic besser, zog von halblinks nach innen und ließ Jan-Niklas König im Tor mit seinem platzierten Schuss aus 16 Metern genau ins rechte Eck keine Chance (17.). Härter als das 0:1 traf die SG die Auswechslung von Neuzugang Nils Gräff, der nach unbeabsichtigtem Kontakt umgeknickt war.

Ab Minute 25 ließ die SG dem Gegner keine Möglichkeiten mehr, stoppte alle Angriffsversuche spätestens an der Mittellinie. Trotz Dauerdruck wollte nur eins nicht gelingen: der Ausgleich. Entweder stand Keeper Fabian Haas oder ein Körperteil eines Abwehrspielers im Weg – oder die Chancen wurden leichtfertig verballert. Quasi mit dem Pausenpfiff erlöste Simon Scherer nach Vorarbeit von Christian Hahn die SG, die nach Wiederbeginn nahtlos weitermachte. Tim Reidenbach nach einer Ecke (53.), Luka Baljak per Doppelpack (59., 72.) und Leandro Oliveira (88.) schraubten am Ergebnis.

Eine Halbzeit lang tat sich die klassenhöhere TuS schwer, ging aber durch Routinier und Ex-Alemanne Antonio Serratore nach einer halben Stunde in Führung. In Überzahl und mit dem eingewechselten Edis Sinanovic wurde es dann leichter. Nach dem 2:0 durch Dennis Ritz (50.) schaffte Felix Reißmann zwar den Anschluss (58.). Der jedoch hielt nur gut eine Minute. Sinanovic (59.) und Frederik Sorg (66., 72.) sorgten für klare Verhältnisse, Christopher Egelhof betrieb Ergebniskosmetik (90.).





