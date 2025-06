Hüffelsheim II: "Wir sind bestens gewappnet"

Hüffelsheim . Der Aufstieg in die A-Klasse ist geschafft, die Planungen für die kommende Saison laufen, Trainingsstart ist am 2. Juli. Die zweite Mannschaft der SG Hüffelsheim will auch im Jahr 2025/26 eine gute Rolle spielen. „Wir sind bestens gewappnet und wollen uns etablieren“, sagt der Sportliche Leiter der SG, Simon Engelbert, der froh ist, dass alle Vereinsvorhaben geklappt haben.