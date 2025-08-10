Hüffelsheims Kapitäan Lars Hermann Foto: Mario Luge

Hüffelsheim: Hart, aber fair zum ersten Auswärtssieg SG Hüffelsheim gewinnt 2:0 (1:0) in Steinwenden +++ Gratulationskur folgen keine Gastgeschenke Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Steinwenden SG Hüffelsheim

Steinwenden/Hüffelsheim. Seriös und erwachsen. So präsentierte sich die SG Hüffelsheim in der ersten Verbandsliga-Auswärtspartie seit einem Vierteljahrhundert. Am Ende sprang beim SV Steinwenden ein 2:0 (1:0)-Erfolg heraus. Das dritte ungeschlagenen Spiel in einer perfekten Woche, in der auch das Weiterkommen im Pokal gesichert wurde, bescherte dem Trainerteam um André Weingärtner und der Mannschaft zudem ein unerwartetes Erlebnis. An der Kabinentür bereits wurde der SG von den Gastgebern zu Landesliga-Meisterschaft und Aufstieg gratuliert. Während der 90 Minuten auf dem Platz ging es anschließend zwar hart, aber immer fair zu.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Fußballerisch war die SG zwar besser, auch physisch war die Elf vom Palmenstein immer präsent, aber so richtig in Fluss kam sie nicht. Intensive Zweikämpfe und seriöses Verteidigen waren am Steinwendener Kerbewochenende angesagt. „Wir haben nicht richtig zu unserem Spiel gefunden, dem Gegner über die gesamte Spielzeit aber auch keine einzige Großchance zugelassen“, so Weingärtner in der Kurzzusammenfassung. Auch nach einer wahren Eckballserie vor der Trinkpause im ersten Abschnitt kam der SV nicht zu Abschluss. Dafür gelang Tim Reidenbach die Führung für die SG. Mostafa El-Haiwan hatte der Innenverteidigung der Hausherrn den Ball abgeluchst, quergelegt, und der Landesliga-Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit musste nur noch einschieben (23.).

Zufrieden mit dem eigenen Auftreten war die Gästebank zu diesem Zeitpunkt dennoch nicht. Während der zusätzlichen Unterbrechung bei Temperaturen weit jenseits der 30 Grad-Marke gab es entsprechend eine deutliche Ansprache. Der Erfolg allerdings blieb aus. Zwar gab es fast eine Wiederholung der Situation, die zum Führungstreffer führte, allerdings schob Reidenbach diesmal vorbei. Weil dem SV offensiv außer langen Bällen wenig einfiel, ging es mit dem 0:1 in die Pause. Gestern, 17:00 Uhr SV Steinwenden Steinwenden SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 0 2 Abpfiff