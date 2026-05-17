Hüffelsheim gegen Zeiskam lange auf Augenhöhe

Coach David Holste und seine Hüffelsheimer mussten wieder mit einer 1:4-Niederlage gegen Jahn Zeiskam leben. Foto: Mario Luge

Zeiskam/Hüffelsheim. Vom Ergebnis her war alles wie im Hinspiel im Herbst. Der TB Jahn Zeiskam war auch in der Rückrunde für die SG Hüffelsheim nicht zu greifen. Wie am 1. November auf Palmenstein hieß auch auf dem Zeiskamer Rasen nach Abpfiff der 90 Minuten 4:1 für die Südpfälzer, die damit und wegen der zeitlich parallelen Niederlage des FC Basara Mainz beim SV Steinwenden den Relegationsplatz zu den Aufstiegsspielen in die Oberliga sicher haben. Die SG, für die es im restlichen Saisonverlauf lediglich um eine Platzierung geht, ist auf den fünften Platz zurückgefallen.

Anders als im Hinspiel, als die Pfälzer von Beginn an Herr auf dem Platz waren, war die Partie diesmal lange offen. Zwar hatte der Jahn viel Ballbesitz und optische Vorteile, die großen Chancen blieben aber Mangelware. Anders die SG: Nach einer Ecke stand Goalgetter Simon Scherer goldrichtig und köpfte zur Fürhung ein (25.). Mitte des ersten Abschnitts hatten die Gäste eine Phase, in der sie sich nach Abebben der ersten größeren Druckphase freischwammen und bestimmender auftraten. Fast hätten sie das Spiel auch komplett auf ihre Seite ziehen können. Jahn-Keeper Milan Gebhardt fischte einen Abschluss von Cedric Lind aber noch unter der Latte weg. Marvin Benefo erlöste die Hausherren kurz vor der Pause mit dem Ausgleich (42.). „Da wurde unsere einzige Unachtsamkeit in der Abwehr im ersten Durchgang direkt bestraft“, so Interimstrainer David Holste.

Nach Wiederanpfiff schien der Plan der Palmensteiner zunächst aufzugehen. Holste: „Wir wollten möglichst lange das Ergebnis halten, weil wir wussten, dass Zeiskam unbedingt gewinnen muss und sie deshalb immer nervöser werden.“ Weil im Fußball aber nicht alles planbar ist und auch der Zufall immer wieder mitspielt, ging das Vorhaben nicht auf. Holste hatte in der 68. Minute vor Ausführung eines Jahn-Freistoßes gewechselt, Malik Yerima für Tom Baier gebracht, musste dann aber mit ansehen, wie der Ball von Aaron Denk Garcia unglücklich aus Sicht der SG zum 2:1 abgefälscht wurde. Zwei Zeigerumdrehungen später stellte Maral Meinzer auf 3:1 und sorgte damit für eine Vorentscheidung, zumal der Jahn nach dem Knotenlöser nun deutliches Oberwasser bekam und immer dominanter auftrat. Jannis Fetzner Setzte mit seinem 4:1 (78.) schließlich den Deckel auf den Topf.

Zufrieden mit der Leistung

Auch wenn die Begegnung von beiden Seiten sehr intensiv geführt wurde, kam Schiedsrichter Tillmann Zielke (Waldalgesheim), dem Holste eine „sehr solide und kommunikative Spielleitung“ bescheinigte, mit lediglich zwei gelben Karten aus. Der Hüffelsheimer Coach zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Leistung und dem Auftreten seiner Elf vor nur rund 180 Zuschauern. Zum Abschluss an Pfingstsonntag soll auf eigenem Grün gegen Viktoria Herxheim mit einem Dreier der gebührende Abschluss der erfolgreichsten Saison in der Hüffelsheimer Vereinsgeschichte gefeiert werden. Weil dann gleichzeitig Alemannia Waldalgesheim gegen Jahn Zeiskam antreten muss, besteht für die SG theoretisch wie praktisch die Möglichkeit, sich den vierten Platz zurückzuholen.

SG Hüffelsheim: Becker – Baier (68. Yerima), Ludwig, Hermann, Balzer – Müller (86. Mörbel), Lind – Krafft (78. Klein), Reidenbach (89. Hohmann), Frisch (71. Hahn) – Scherer





