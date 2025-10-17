Hüffelsheim gegen Waldalgesheim: Ein Derby mit Geschichte

Hüffelsheim/Waldalgesheim. Samstag, 15.30 Uhr ist allerbeste Fußballzeit. Nicht nur im Oberhaus, sondern auch in der Verbandsliga. An diesem Samstag kommt es auf Palmenstein zum Duell zwischen der SG Hüffelsheim und Alemannia Waldalgesheim. Für SG-Trainer André Weingärtner ist das auch eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. In Waldalgesheim hatte der heute 48-Jährige zwischen 2010 und Herbst 2016 seine erste Station als Übungsleiter im Aktivenbereich. Und mit der Alemannia feierte er seine größten Erfolge, den Oberliga-Aufstieg 2013, den Sieg im Verbandspokal 2014 und die Teilnahme am DFB-Pokal mit der Partie gegen Bayer Leverkusen.

Herr Weingärtner, es ist tatsächlich das erste Mal für Sie, dass Sie als Trainer mit Ihrem aktuellen gegen einen früheren Klub antreten. Wie sehen Sie die Situation und welche Erinnerungen haben Sie noch an die Alemannia?

Sie sind damals als Newcomer zur Alemannia gekommen. War das schwierig?

So ungewöhnlich ist das für mich nicht, denn ich war als Spieler wie heute als Trainer jemand, der seinen Vereinen treu ist. Im Aktivenbereich ist die SGH ja erst mein zweiter Verein. Damals war es in Waldalgesheim eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Alemannia hatte damals kaum noch Spieler, als ich zusammen mit Pascal Rück von der Binger A-Jugend hingekommen bin. Damals haben wir 16 bis 18 Neuzugänge mitgebracht oder dazu geholt. Patrick Walther war dabei sicher so etwas wie der Top-Transfer, dabei waren dann aber auch Leute wie Olli Hoch, Manuel Helmlinger oder Georg Borschnek, ohne jemanden vergessen zu wollen.

In der Oberliga einsteigen zu können, war schon etwas besonderes. Es war eine Situation, von der alle profitiert haben und in der wir alle wachsen konnten. Es hat aber von Anfang an gepasst, wie die Erfolge gezeigt haben.

Eine besondere Rolle spielte dabei der Pokal...

Der war für Spieler und Trainer ein bleibendes Erlebnis. Es war eine tolle Sache für alle, die jeden, der dabei war, sein ganzes Leben lang begleiten wird. Der Verein stand auf einmal im Rampenlicht. Das 1:0 im Endspiel gegen SVN Zweibrücken –die waren damals Fünfter in der Regionalliga- und dann an das Spiel vor fast 10.000 Zuschauern am Bruchweg gegen Leverkusen wirst du dich noch erinnern, wenn irgendwann das Buch zugeklappt wird. Sowas erlebst du normalerweise als Amateurfußballer nicht.

Zweieinhalb Jahre später wurden Sie bei der Alemannia entlassen, waren seither nie mehr bei Spielen an der Waldstraße. Ist heute alles geklärt?

Natürlich war die Enttäuschung groß. Natürlich hätte ich mir damals mehr Kommunikation gewünscht. Aber so etwas gehört zum Leben dazu. Ich bin allem erst einmal aus dem Weg gegangen. Aber ich habe nie mit den Spielern gebrochen, und natürlich treffe ich auch immer wieder Alt-Alemannen. Mittlerweile ist alles längst ausgeräumt. Und heute weiß ich, dass man in solchen Situationen auch reifen und das Positive daraus mitnehmen kann. Sonst wäre ich wohl nie zu Mainz 05 gekommen.

Zum Samstag. Wie ist das mit der Rivalität?

Die ist natürlich da. Und ich freue mich auch, den ein oder anderen wiederzusehen. Daniel Braun und Konstantin Ludwig hatte ich noch zur Alemannia geholt. Die anderen Spieler kenne ich, aber nicht mehr aus der gemeinsamen Zeit.

Die Herangehensweisen der SG und der Alemannia sind unterschiedlich, das verrät allein schon der Blick auf das Torverhältnis...

Letztes Jahr sind wir mit der besten Abwehr Landesliga-Meister geworden. Heute sind wir dagegen offensiv sehr präsent, denken vor allem aktiv. Der Anspruch an uns ist, dass wir über eigenen Ballbesitz kommen wollen. Insgesamt musst du die Spielweise immer an den Kader anpassen, um erfolgreich zu sein. Was hier bei der Alemannia passiert, davor kann ich nur den Hut ziehen. Es wird jedenfalls sehr unangenehm, sie zu bespielen.

Haben Sie einen besonderen Wunsch für Samstag?

Ich wünsche mir unabhängig vom Ergebnis, dass das Spiel viele Zuschauer ködert. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die den Spitzen-Amateurfußball in der Region repräsentieren. Dass die Alemannia in der jüngeren Vergangenheit den Amateurfußball mitbestimmt hat, steht außer Frage.

Bei der SG sind mit Ausnahme von Nico Najda alle Akteure fit. Alemannia-Trainer Elvir Melunovic muss mit Sicherheit Stürmer Tom Gürel (Finger-OP) ersetzen. Der gebürtige Bosnier spricht mit Hochachtung von der SG, deren klarer Linie und großem Kader. Gleichzeitig will er sehen, wie weit seine Truppe als Mannschaft gewachsen ist. Sein Credo: „In den kommenden Spielen bis zur Winterpause können wir zeigen, ob wir zur Spitze gehören.“