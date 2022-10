Doppelpacker: Nikolai Staub bejubelt seinen Treffer zum 2:1. Rodenbachs Keeper Karsten Köpke ist stinksauer. Foto: Mario Luge

Hüffelsheim feiert Doppelpacker Staub Der zweifache Torschütze führt die SG Hüffelsheim zum 3:2 gegen den SV Rodenbach +++ Starke zweite Hälfte

HÜFFELSHEIM. Auf einmal Aufstiegskandidat?! Ob man hinter diese Aussage in der Fußball-Landesliga aus Sicht der SG Hüffelsheim ein Frage- oder Ausrufezeichen machen muss, dass werden die kommenden Wochen noch zeigen. Hinter ihr zehntes Saisonspiel machten die Jungs um Jannik Kern auf jeden Fall schon mal einen dicken Haken: 3:2-Sieg gegen den SV Rodenbach nach frühem Rückstand. „Wir haben in der Pause gesagt, dass da noch was geht“, verriet der SGH-Spielertrainer im Nachgang. Mit der ersten Halbzeit, in der Jonathan Toco die Gäste schon in der zweiten Minute in Führung gebracht hatte, konnte Kern noch überhaupt nicht zufrieden sein. Was sich nach dem Wechsel am Palmenstein abspielte, fiel dann aber unter die Rubrik: „Hut ab, Hüffelsheim.“

Es hatte etwas von einer neuerlichen Reifeprüfung der jungen SGH-Mannschaft. Auf einmal gewannen die Hausherren die Zweikämpfe, waren im Kopf frischer und erspielten sich endlich auch Chancen. Alles Punkte, die davor nicht gepasst hatten. Auch Rodenbachs Abwehrchef Andreas Gaebler konstatierte beim Gang zur Dusche knapp, aber treffend: „Wir hätten einfach in der ersten Halbzeit den Sack zumachen müssen.“

Hatten die Gäste aber nicht, dafür hatten die Hüffelsheimer aber einen Nikolai Staub, der wieder einmal in den entscheidenden Momenten zur Stelle war und sein Team mit seinen Saisontreffern acht und neun zum Sieg und auf Platz drei der Tabelle führte. „Übung macht eben den Meister“, frotzelte der Doppel-Torschütze. Zunächst köpfte er einen Eckball von Johannes Balzer zum Ausgleich in die Maschen (60.), nur sechs Minuten später setzte Cedrik Lind seinen Kapitän mit einem Traumpass in Szene, Staub blieb von der Strafraumgrenze eiskalt und schob das Leder ein.

„Das war auch unser Heimtor, da treffen wir lieber“, erklärte „Stubbi“ hiernach, warum es zuvor nicht so ganz funktioniert hatte. Und: „Meine Mitspieler machen es mir aber auch leicht. Ich fühle mich vorne im Zentrum wohl, nachdem ich früher eher über die Seite gekommen bin. Außerdem trägt unser Torschusstraining endlich Früchte.“ In der Tat: 31 Treffer in zehn Spielen – hinter Rodenbach der zweitbeste Angriff der Liga – können sich sehen lassen.