Hüffelsheim fehlen zwei Säulen gegen Steinbach

Die SG-Hüffelsheim-Offensive muss am Wochenende ohne ihren Goalgetter agieren. – Foto: Sebastian Bohr

Hüffelsheim. Viertes Verbandsliga-Pflichtspiel im Jahr 2026, vierter Sieg? Nichts anderes ist das Ziel, wenn die SG Hüffelsheim am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) auf Palmenstein den TuS Steinbach empfängt. Dass die SG als Aufsteiger gegen den Tabellenvorletzten vom Donnersberg in der klaren Favoritenrolle steckt, weiß jeder. Zumal der 1:0-Erfolg beim der U21 des FK Pirmasens am vergangenen Sonntag seit dem Hinspiel in Steinbach die erste Partie war, in der hinten die Null stand.

Das Aber: Mit Nik Rosenbaum und Simon Scherer fallen zwei wichtige Säulen im SG-Spiel in den nächsten Wochen aus. Rosenbaum musste vor der Pause mit einer Knieverletzung vom Feld, die sich laut Trainer André Weingärtner "zum Glück nur als Innenbandgeschichte" herausstellte. Dennoch sind für den kreativen Unterschiedsspieler sechs bis acht Wochen Pause realistisch. "Er hatte noch Glück im Unglück, kann hoffentlich im Mai im Endspurt noch einmal eingreifen", so der Coach. Scherer, der mit 18 Treffern zusammen mit Gianni Auletta (FC Basara) die Torschützenliste anführt, hat Semesterferien, befindet sich im Urlaub. "Da ist es gut, dass wir den ein oder anderen nachschieben können." Wer das ist und ob sich die taktische Ausrichtung ändert, wollte Weingärtner nicht verraten.

Weiter an der defensiven Stabilität arbeiten

Wichtig ist ihm, weiterhin an der defensiven Stabilität zu arbeiten. Dass die auch deshalb litt, weil die Mannschaft spektakulären Offensivfußball bot, ist dem 48-jährigen Lehrer klar. Deshalb spricht er auch von "bewusst eingegangenem Risiko". Umso größer war die Freude, dass in Pirmasens ein Treffer zum Dreier reichte, die Kiste sauber blieb. Auch wenn er im Sommer geht, ist Weingärtner von seiner Mannschaft überzeugt. „Wir sind ein eingeschworener Haufen, spielen guten Fußball und sind auf die maximale Punktzahl aus“, sagt er.

Dass Steinbach zuletzt 2:1 bei der TSG Bretzenheim gewinnen konnte, dient als Warnung. "Sie müssen unbedingt Punkte sammeln und greifen fast schon nach dem letzten Strohhalm."Auch deshalb warnt Weingärtner vor einem aggressiven Gegner, erinnert an die Partie gegen den VfB Bodenheim vor zwei Wochen auf Palmenstein. Dass die SG diese 3:1 gewinnen würde, hätte nach den vielen Bodenheimer Chancen zu Beginn kaum jemand für möglich gehalten. Ein Spaziergang wird das Spiel gegen den TuS Steinbach nicht.





