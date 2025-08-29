Hüffelsheim: Erst Becker, dann König im Tor

HÜFFELSHEIM. Vier Spieltage sind in der Verbandsliga Südwest absolviert, den Einstand der SG Hüffelsheim kann man aus Sicht eines Aufsteigers als gelungen bezeichnen. Sieben Punkte stehen auf dem Tableau, dabei hätten es sogar noch weitere sein können. Denn wie schon beim Auftakt-2:2 gegen die TuS Marienborn war für die Mannschaft von André Weingärtner auch bei der jüngsten 3:4-Schlappe beim VfB Bodenheim deutlich mehr möglich.

Dass seine Mannschaft nach 3:1-Führung die Partie noch aus der Hand gegeben hatte, fuchste den Coach auch noch Tage danach. „Am Montag haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, in der Videoanalyse die Fehler angesprochen“, sagt Weingärtner, der das Ergebnis als „super-ärgerlich“ einordnet. „Klar, wir sind ein Aufsteiger, das hätte aber dennoch nicht passieren dürfen.“ Den Gegentoren in der zweiten Halbzeit seien Abstimmungsprobleme vorausgegangen - ausgerechnet in einer Phase, als Bodenheim gar nicht mehr im Spiel war. Am Ende war der Auswärtsdreier futsch. Vermeidbar. Abgehakt.

„Die Jungs ziehen die richtigen Schlüsse“, sagt der Coach, der sich dann schon wieder über eine gute Trainingseinheit am Montag freute. Die Aufgaben werden nicht einfacher. Am Sonntag erwartet das Team von André Weingärtner mit der Pirmasenser Reserve eine junge Mannschaft, die Fußball spielen will. Die Hüffelsheimer ihrerseits haben seit Einstieg in die Verbandsliga-Runde Selbstbewusstsein getankt. „Die Mannschaft hat gesehen, dass sie mitspielen kann, da können wir uns am Sonntag nur selbst im Weg stehen.“

Schritt für Schritt in Richtung heiße Wochen

Es folgen spannende Wochen in der Verbandsliga, garniert mit einem Pokalauftritt beim Landesligisten SVW Mainz. „Wir wollen lange dabeibleiben.“ Aber alles Schritt für Schritt. Und da schaut Weingärtner doch noch einmal kurz zurück: „Die Niederlage in Bodenheim hat im Moment wehgetan, wirft uns aber auch nicht aus der Bahn.“ Jetzt geht der Blick aber wirklich nach vorne, das Motto lautet: Ziele setzen, aber nachhaltig. Hüffelsheim ist kein Aufsteiger von der Stange, das gelte aber für alle drei Landesliga-Emporkömmlinge. Hohenecken ist mit der vergangenen Saison nicht mehr zu vergleichen, und auch Kandel steht im oberen Regal. Kaum verwunderlich also, dass in einer bärenstarken Verbandsliga die drei Neulinge aktuell die Plätze vier bis sechs einnehmen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim FK Pirmasens Pirmasens II 15:00 PUSH

Nach der Partie gegen die Pirmasenser, die mit dem 2:2 gegen Top-Favorit Mechtersheim starteten, vergangene Woche aber beim 2:3 gegen Hohenecken strauchelten, geht’s zu den bislang sieglosen Steinbachern. In diesen beiden Partien können sich die Roten vom Palmenstein eine gute Ausgangsposition für zwei heiße Wochen schaffen. Dann geht es nämlich zunächst im Heimduell mit dem TuS Mechtersheim und anschließend beim FC Basara in Folge gegen zwei Top-Favoriten auf Meisterschaft und Aufstieg. Und da würden sich die Hüffelsheimer natürlich gerne auf Augenhöhe präsentieren.

Auf dem SGH-Personalbogen fehlen wird nach wie vor Fall Nico Najda. Manuel Warkus hat sich im Spiel der zweiten Mannschaft verletzt, und auch Elias Ludwig ist angeschlagen.

Spannend bleibt es bei der Frage nach der „Nummer Eins“: Man habe sich darauf verständigt, dass Mark Becker am Sonntag im Tor steht, es folgen drei Partien für Jan-Niklas König. „Danach entscheiden wir uns für die Zeit bis zur Winterpause“, sagt der SGH-Trainer, der betont: „Beide haben ihre Berechtigung.“





