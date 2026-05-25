Hüffelsheim: Ein letzter Kreis mit feuchten Augen Verbandsliga-Abschluss am Palmenstein als Spiegelbild einer Saison +++ 2:2 gegen Herxheim +++ Holste: "Habe jede Einheit genossen" von Mario Luge · Heute, 13:33 Uhr · 0 Leser

Diesen Kopfball von Hüffelsheims Lars Hermann kann Herxheims Keeper noch entschärfen, aber Simon Scherer lauert schon und verwandelt gleich zum 2:2. Foto: Mario Luge

HÜFFELSHEIM. Mit einem 2:2 (0:1) gegen Viktoria Herxheim hat die SG Hüffelsheim die Saison in der Verbandsliga abgeschlossen. Damit landet der Aufsteiger auf einem starken fünften Platz. „Und das kann sich durchaus sehen lassen“, findet David Holste. Der Trainer, der das Amt nach der Winterpause von André Weingärtner übernommen hatte und es nun an seinen Nachfolger Christian Lüllig weiterreicht, verdrückte im letzten Mannschaftskreis der Spielzeit sogar das eine oder andere Tränchen bei seiner Ansprache. „Es waren insgesamt doch fünf, sechs sehr bewegende Wochen, die aber auch riesig Spaß gemacht haben. Ich habe aber jede Einheit genossen“, sagte der 42-Jährige, der sich nun wieder um die zweite Mannschaft kümmern wird. „Vor allem aber um die Familie.“

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Neben Trainer-Frau und beiden Kindern waren auch die Jungs der zweiten Mannschaft unter den etwa 100 Schaulustigen zum Rundenkehraus. Sie alle bekamen ein Spiegelbild der vorherigen 29 Partien geboten. Spektakelfußball am Palmenstein eben. Nach vorne ganz viel Hui, nach hinten leider auch immer wieder Pfui. Keine zwei Minuten waren gespielt, da gerieten eine Rückgabe zu SGH-Keeper Mark Becker zu kurz und die Gastgeber mal wieder früh in Rückstand (Christoph Würzler, 2.). In der Folge entwickelte sich relativ humorloser Sommerfußball, die Hüffelsheimer ließen ein, zwei Mal den möglichen Ausgleich liegen. Dafür, dass es für beide eigentlich um nichts mehr ging, präsentierten sich vor allem die Gäste aus der Pfalz als äußerst aggressiv – in Wort und Tat. Und so nutzte Simon Scherer erst eine Zeitstrafe gegen Herxheims Tim Dahl (42.) kurz nach der Pause zum 1:1 (51.).