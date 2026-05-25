Hüffelsheim: Ein letzter Kreis mit feuchten Augen

HÜFFELSHEIM. Mit einem 2:2 (0:1) gegen Viktoria Herxheim hat die SG Hüffelsheim die Saison in der Verbandsliga abgeschlossen. Damit landet der Aufsteiger auf einem starken fünften Platz. „Und das kann sich durchaus sehen lassen“, findet David Holste. Der Trainer, der das Amt nach der Winterpause von André Weingärtner übernommen hatte und es nun an seinen Nachfolger Christian Lüllig weiterreicht, verdrückte im letzten Mannschaftskreis der Spielzeit sogar das eine oder andere Tränchen bei seiner Ansprache. „Es waren insgesamt doch fünf, sechs sehr bewegende Wochen, die aber auch riesig Spaß gemacht haben. Ich habe aber jede Einheit genossen“, sagte der 42-Jährige, der sich nun wieder um die zweite Mannschaft kümmern wird. „Vor allem aber um die Familie.“
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Scherer-Doppelpack dreht den schnellen Rückstand
Neben Trainer-Frau und beiden Kindern waren auch die Jungs der zweiten Mannschaft unter den etwa 100 Schaulustigen zum Rundenkehraus. Sie alle bekamen ein Spiegelbild der vorherigen 29 Partien geboten. Spektakelfußball am Palmenstein eben. Nach vorne ganz viel Hui, nach hinten leider auch immer wieder Pfui.
Keine zwei Minuten waren gespielt, da gerieten eine Rückgabe zu SGH-Keeper Mark Becker zu kurz und die Gastgeber mal wieder früh in Rückstand (Christoph Würzler, 2.). In der Folge entwickelte sich relativ humorloser Sommerfußball, die Hüffelsheimer ließen ein, zwei Mal den möglichen Ausgleich liegen. Dafür, dass es für beide eigentlich um nichts mehr ging, präsentierten sich vor allem die Gäste aus der Pfalz als äußerst aggressiv – in Wort und Tat. Und so nutzte Simon Scherer erst eine Zeitstrafe gegen Herxheims Tim Dahl (42.) kurz nach der Pause zum 1:1 (51.).
Und als dann Würzler wegen hartnäckigen Meckerns ob eines nicht gegebenen Handelfmeters die Gelb-rote Karte gesehen hatte, nutzte wieder Scherer die erneute SGH-Überzahl zu seinem 23. Saisontor und der 2:1-Führung (66.).
In der Folge verpassten Johannes Balzer (Flankenschuss auf die Latte, 76.), Tim Reidenbach alleine vor Keeper Riva-Kaan Dogan (86.) oder Niclas Mörbel aussichtsreich im Strafraum (87.) das dritte Tor der Rot-Beleibten. Stattdessen hatte Trey Fordyce Hlywka per Kopfball nach Ecke den Ausgleich für die zehn Herxheimer markiert.
Holste: „Wir sind noch in einem Lernprozess“
„Es ist immer etwas los hier“, konstatierte David Holste. „Wir sind noch in einem Lernprozess, von dem die Jungs in den nächsten Jahren profitieren können.“ Vor allem die Zielstrebigkeit müsse besser werden. „Wir hatten von Anfang an immer wieder gute Chancen, betreiben einen großen Aufwand.“ Zudem bekamen gegen Ende auch die Spieler ihre Einsatzminuten, die den Verein verlassen werden, dadurch sei sicher auch noch etwas Sand ins Getriebe gekommen. „Und der Gegner ist nicht hierhergekommen, um die Saison locker ausklingen zu lassen.“
Egal wie, die Runde ist rum: Hüffelsheim hat sich als Bereicherung für die Verbandsliga präsentiert. Als Tabellenfünfter stand der Aufsteiger für Torgarantie. In 30 Spielen mit SGH-Beteiligung fielen 159 Treffer – so viele wie bei keiner anderen Mannschaft. Das macht Lust auf die neue Runde.
SG Hüffelsheim: Becker – Balzer, Mörbel, Hermann, Ludwig (82. Keita), Najda (70. Frisch), Hahn (68. Klein), Lind (90. Dayton), Krafft (71. Hohmann), Reidenbach, Scherer.